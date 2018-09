Matteo Salvini cede ai tedeschi | pronto a firmare l' intesa sui respingimenti di migranti

Augusto Minzolini : 'Perché per Matteo Salvini l'unica alleanza possibile è con Forza Italia' : Matteo Salvini e Silvio Berlusconi hanno votato compatti si Victor Orban e hanno accettato di andare in minoranza. Cosa che 'rende ancora più emblematica la loro convergenza. I grillini, invece, hanno ...

Matteo Salvini sulla copertina del Time : “Lo zar dell’immigrazione in missione per disfare l’Unione Europea” : Matteo Salvini finisce sulla copertina del settimanale americano Time. "Il nuovo volto dell'Europa: Matteo Salvini, lo zar dell'immigrazione in Italia. E' in missione per disfare l'Unione Europea" è il titolo del servizio con intervista dedicato al ministro dell'Interno e vicepremier del governo Conte.Continua a leggere

Matteo Salvini conquista la copertina del Time : Il celebre settimanale americano Time dedica la sua copertina a una foto in bianco e nero di Matteo Salvini con il titolo: "Il nuovo volto dell'Europa". Sottotitolo: "Matteo Salvini, lo zar dell'immigrazione in Italia. È in missione per disfare l'Unione Europea".In passato altri politici italiani si erano guadagnati la prestigiosa copertina: tra gli altri. Mussolini (otto volte) e Berlusconi. A sinistra Togliatti, Berlinguer, Veltroni, ...

Matteo Salvini - l'ultima farsa degli attivisti pro-immigrati : '42 profughi della Diciotti lo denunciano' : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini è stato denunciato da 42 immigrati che erano a bordo della nave Diciotti, bloccata per alcuni giorni nel porto di Catania. È stato uno degli attivisti dell'...

'Io con i Cinque stelle ci sguazzo'. Minzolini - la frase rubata a Matteo Salvini : 'Io con i grillini ci sguazzo . Li risucchio. E, poi, per come stanno messi, l'alternativa non sono le elezioni: questi sarebbero pronti a fare un governo con il Pd'. E' la frase rubata a Matteo ...

Vi racconto le ultime stilettate fra Sergio Mattarella e Matteo Salvini : I Graffi di Damato sullo stato dei rapporti fra Sergio Mattarella e Matteo Salvini Quanto è stato allusivo con Matteo Salvini il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ospite alla Camera per ...

Magistrati in Lussemburgo a caccia dei soldi della Lega di Matteo Salvini : La Lega di Matteo Salvini deve restituire ben 49 milioni e i pm di Genova non mollano. I Magistrati indagano

Renzo Bossi attacca Matteo Salvini : 'L'eleganza è un'altra cosa. Ho sempre preferito...' : Ma tant'è, il figlio del Senatùr è passato all'attacco del segretario del Carroccio: 'Salvini? L'eleganza è un'altra cosa, alla politica dei tweet ho sempre preferito quella dei progetti per il bene ...

Il procuratore capo di Agrigento - che sta indagando Matteo Salvini per il caso Diciotti - ha ricevuto una busta contenente un proiettile : Una busta contenente una lettera minatoria e un proiettile è arrivata oggi al procuratore capo di Agrigento Luigi Patronaggio, di cui si è molto parlato nelle ultime settimane per la sua decisione di fare un sopralluogo sulla nave Diciotti della The post Il procuratore capo di Agrigento, che sta indagando Matteo Salvini per il caso Diciotti, ha ricevuto una busta contenente un proiettile appeared first on Il Post.

Il pm di Agrigento - che sta indagando Matteo Salvini per il caso Diciotti - ha ricevuto una busta contenente un proiettile : Una busta contenente una lettera minatoria e un proiettile è arrivata oggi al procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio, di cui si è molto parlato nelle ultime settimane per la sua decisione di fare un sopralluogo sulla nave Diciotti della Marina The post Il pm di Agrigento, che sta indagando Matteo Salvini per il caso Diciotti, ha ricevuto una busta contenente un proiettile appeared first on Il Post.

Matteo Salvini - la trappola dei grillini di sinistra per ammanettarlo sul ddl anticorruzione : ... il M5s vuole andare alla prova di forza sul tema della giustizia: se i grillini ottenessero il via libera al testo così come licenziato in CdM, si tratterebbe della loro prima vittoria politica ...

Matteo Salvini : 'In Italia torna la tubercolosi. Dopo anni in cui la sinistra ha permesso l'invasione...' : Il riferimento è a un caso di cronaca di cui ha dato conto ilgazzettino.it , relativo alla fuga di un immigrato malato di tubercolosi fuggito da un centro di accoglienza. E Salvini rincara: '...

Jean-Claude Juncker insulta Matteo Salvini : 'Non aiuta l'Italia. E se da voi i ponti crollano...' : Contro Matteo Salvini , ora, anche mister Europa, il 'vizioso' Jean-Claude Juncker . In un colloquio con alcune testate europee, tra cui La Stampa , ha affermato: 'Ogni tanto rimango allibito dai ...

Fratelli di Crozza - Maurizio Crozza torna nei panni di Matteo Salvini (video) : Maurizio Crozza affila gli artigli della satira per il ritorno in prima serata. Da venerdì 28 settembre alle 21.25 il comico genovese torna live e protagonista di Fratelli di Crozza su NOVE, pronto a raccontare l'attualità indossando i panni dei principali attori della scena politica nostrana.Oltre alla già annunciata nuova maschera di Danilo Toninelli, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del governo Conte, Crozza ha deciso di ...