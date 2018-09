Juve | Dybala ammette | ' Colpa mia | ma mi riprenderò il posto E con CR7'

DYBALA ANCORA IN PANCHINA? / Juventus-Sassuolo - Zamparini : "A gennaio va in Spagna. Allegri fa il fenomeno" : Juventus-Sassuolo, Paulo DYBALA dovrebbe partire ANCORA dalla panchina e i tifosi si chiedono come mai Massimiliano Allegri si sia dimenticato di lui. Non può giocare con Cristiano Ronaldo?(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 19:47:00 GMT)

Juventus - Zamparini contro Allegri : “Fa il fenomeno. Dybala andrà via” : Zamparini- Maurizio Zamparini, intervistato ai microfoni di “RMC Sport” ha sottolineato l’attuale momento di Dybala puntando il dito contro Allegri. L’ex presidente dell’attaccante argentino ha lanciato una stoccatina al tecnico bianconero. Un’accusa totale, con un annuncio a sorpresa sul futuro dell’attaccante bianconero. Zamparini è sicuro: Dybala lascerà la Juventus già dalla prossima sessione di ...

Clamoroso Zamparini : “vi svelo il futuro di Dybala” - caos in casa Juventus : Si avvicina il ritorno in campo del campionato di Serie A, una giornata che preannuncia grande spettacolo. Ma a tenere banco è anche il mercato, nelle ultime ore sono arrivate indicazioni clamorose di Maurizio Zamparini che confermano le indiscrezioni riportate qualche giorno fa da CalcioWeb: “Ho mandato un messaggio due anni fa a Dybala e gli avevo consigliato di andare in Spagna, dove si gioca il calcio e di non andare in Italia. ...

Dybala ancora in panchina? / Juventus-Sassuolo : Max Allegri ha dimenticato la Joya : Juventus-Sassuolo, Paulo Dybala dovrebbe partire ancora dalla panchina e i tifosi si chiedono come mai Massimiliano Allegri si sia dimenticato di lui. Non può giocare con Cristiano Ronaldo?(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 13:52:00 GMT)

Paulo Dybala delude con l’Argentina - ma ha già la testa alla Juve : “doppio impegno importante” : Paulo Dybala pronto a tornare in campo con la Juventus in campionato dopo una spedizione non positiva con la maglia dell’Argentina Paulo Dybala è stato utilizzato per uno scampolo di partita dall’Argentina di Scaloni. Contro la Colombia non ha certo brillato ed ora è pronto a tornare in Italia per far grande la sua Juventus la fianco di CR7: “Cristiano Ronaldo è un grande calciatore, ho già la fortuna di giocare con Lionel ...

Juventus - Dybala vuole mettersi in scia di Cristiano Ronaldo : TORINO - La notte scorsa, l'ultima amichevole prima di reimbarcarsi per l' Italia . Forte, il ragazzo, di una lezione molto chiara a tinte rigorosamente albicelesti: con Messi o senza Messi non sarà ...

Mercato Juve - Dybala la ‘gioia’ di Mourinho? L’argentino nel mirino del Man Utd : Dybala anche in questo primo scorcio di stagione è utilizzato poco da Massimiliano Allegri. Il calciatore argentino non viene comunque considerato uno dei titolarissimi da parte del tecnico bianconero. Il valore di Dybala non è assolutamente in discussione e sono molte le società importanti che si stanno interessando a lui, già per gennaio. Come riporta il Daily Mirror uno dei più attenti all’evolversi della situazione legata alla ...

Juventus - dalla Spagna : il Real prepara l’affondo per Dybala : AFFONDO PER Dybala- Come riportato da “Fichajes.net”, il Real Madrid starebbe analizzando attentamente la situazione legata a Paulo Dybala. Il club madrileno sarebbe pronto ad analizzare la situazione e prendere in seria considerazione l’idea di provare l’affondo per l’attaccante argentino. In estate è mancato il colpo ad effetto dopo l’addio di Cristiano Ronaldo, e l’attuale […] L'articolo ...

Juventus - poco spazio per Dybala : la possibile soluzione è un 3-4-2-1 : Parlare di caso può sembrare eccessivo, perché in una Juventus così piena di stelle l'assenza di Paulo Dybala nelle ultime due uscite non fa il rumore che dovrebbe. Specialmente se si considera che l'...

Juve - l'ex Maifredi : 'Allegri sta uccidendo Dybala!' : Decisione che non trova d'accordo Gigi Maifredi , ex allenatore dei bianconeri, che commenta a RMC Sport : ' Allegri in questo momento sta uccidendo Dybala lasciandolo in panchina. Sta togliendo ...

“Allegri sta uccidendo Dybala” : dure critiche da un illustre ex Juventus : Juventus, Gigi Maifredi ha bacchettato Allegri in merito alla gestione di Paulo Dybala nelle ultime uscite in campionato Gigi Maifredi, ex allenatore della Juventus, non è stato certo tenero con Massimiliano Allegri. Nonostante le recenti vittorie in campionato, il tecnico bianconero è finito sotto la lente d’ingrandimento a causa della gestione di alcuni calciatori, come ad esempio Paulo Dybala, relegato in panchina nelle ultime ...

Juve - 14 milioni per Dybala in panchina : 'Tenere Paulo Dybala in panchina costa alla Juventus 14 milioni lordi'. Così il Corriere dello Sport in prima pagina sottolinea quanto sia pesante ogni esclusione per la Joya , visto il suo ingaggio da 7 milioni netti all'anno per le casse della Juve.

Ronaldo e Dybala le facce tristi della Juve : di Tony Damascelli Preoccupato Ronaldo, disoccupato Dybala. Le chiacchiere stanno a zero in casa Juventus ma il problema esiste. Non ci sono grandi notizie del fenomeno portoghese. Dopo tre partite ...

Vieri : "Anti-Juve? Non esiste. Ma io farei giocare Dybala" : Cristiano Ronaldo "che se lo discutiamo mi alzo e me ne vado", la Juve "che in Italia non ha avversarie", il turnover di Ancelotti "che io al momento non avrei fatto" e la sua Inter "che quest'anno ...