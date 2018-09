iPhone Xs | Xs Max e Xr | i nuovi smartphone Apple convincono Ma quale acquistare?

e-SIM su iPhone Xs - Xs Max - Xr e Watch 4 : a cosa serve e perché rappresenta il futuro : I nuovi Apple iPhone Xs, Xs Max, Xr e il Watch 4 presentati ieri integrano una e-SIM (embedded SIM – SIM integrata), praticamente una versione evoluta delle piccole carte in plastica che ogni utente smartphone normalmente inserisce nel proprio smartphone per abilitare le chiamate e i servizi di connettività mobile. Non si tratta di una novità epocale per il settore, ma per la prima volta Apple ne consente l’utilizzo anche in Italia ...

iPhone 2018 : tutto quello che c’è da sapere su iPhone XS e iPhone X Max : L’azienda di Cupertino ha appena presentato i nuovi top di gamma che faranno da protagonisti indiscussi in questo nuovo anno. Con grande sorpresa (si fa per dire) Apple ha annunciato i suoi nuovi iPhone per il 2018, 3 modelli come lo scorso anno, identificando tre differenti fasce di prezzo: iPhone Xs, iPhone Xs Max e iPhone XR. I primi due modelli rappresentano un upgrade dello scorso iPhone X, avendo inserito la famosa “s” nella nomenclatura ...

iPhone Xs e iPhone Xs Max : specifiche - uscita - prezzo : È andato tutto come da programma, il 12 settembre al Jobs Theater di Cupertino sono stati presentati tre nuovi iPhone e la quarta serie dell’Apple Watch. Conosciamo dunque il nome degli iPhone 2018: iPhone Xs e iPhone Xs Max oltre ad iPhone Xr (il più economico dei tre con display LCD). Le previsioni dell’analista cinese Kuo si sono, ancora una volta, dimostrate veritiere anche per quanto riguarda i tempi di vendita. La prevendita ...

Apple presenta la nuova generazione di melafonini. Sono iPhone Xs - Xs Max e Xr : E’ da oltre 10 anni a questa parte che il mese di settembre, per gli appassionati di tecnologia e non solo, rappresenta il periodo in cui la celebre Apple apre il sipario sulla nuova generazione di iPhone, considerato il prodotto di maggior successo dell’azienda di Cupertino che continua a trainare il fatturato della società. Ogni presentazione è anticipata da mesi di indiscrezioni che forniscono dettagli sull’aspetto e le ...

iPhone XS vs XS Max vs XR vs X : Confronto Caratteristiche Scheda Tecnica : Super Confronto schede tecniche e Caratteristiche tra iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR e iPhone X. Analogie e differenze tra iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR e iPhone X Cosa cambia tra iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR e iPhone X? Confronto Caratteristiche e schede tecniche Come sicuramente saprai, iPhone Xs, Xs Max e Xr sono stati annunciati nella […]

Come fare screenshot su iPhone Xs Max : Guida per scattare screenshot su iPhone Xs Max. Come catturare screenshot su iPhone Xs Max. Salvare schermate su iPhone Xs Max screenshot Su iPhone Xs Max I nuovi iPhone XS, XS Max e iPhone XR sono stati presentati da Apple nel corso dell’ormai classico evento di settembre che l’azienda organizza nella sua sede a Cupertino, in California. Durante […]

Apple lancia i nuovi iPhone X con maxi schermo e il nuovo Watch : Cupertino , askanews, - nuovi iPhone potenziati con maxi schermo a filo e nuovo Apple Watch ingrandito. Dallo Steve Jobs Theater a Cupertino, il gigante informatico californiano ha presentato i ...

L'iPhone ora si fa in 3 ed è Max E arriva pure Apple Watch che telefona : ... la funzione elettrocardiogamma e la connessione Lte che arriva anche in Italia con Vodafone , 539 euro con i 439 del modello senza, - è diventato «l'orologio più venduto del mondo». Poi, un giorno, ...

Apple : iPhone Xs - Xs Max e Xr/ Video e Hands-on : prezzi ingiustificati? L’Apple Watch convince tutti : iPhone XS, XR, XS Max: i nuovi smartphone nell'evento Apple in diretta streaming Video. Ultime notizie, costi e uscita anche per Apple Watch 4 e AppleCare.(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 11:08:00 GMT)

