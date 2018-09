Al via il IV Festival della Dietra mediterranea

Musica - intrattenimento e cibo di strada. A Sant'Elpidio a Mare - da domani fino a domenica - arriva il Festival dello Street Food in via Aldo ... : La parte centrale del viale, nei pressi dell'ufficio postale, sarà occupata dai mezzi e dal palco, per gli spettacoli che saranno proposti nella tre giorni. Per quanto riguarda l'accompagnamento ...

Al via The Big Draw 2018 - il festival del disegno più grande del mondo : disegno per riscoprire i dettagli del mondo intorno a noi, le proporzioni, il paesaggio, per progettare un orto, una panca, una giacca. Per rilassarsi dopo una giornata davanti al computer. Non ...

Al via il Festival BorgArti - un cartellone di spettacoli per valorizzare le periferie di Ostuni e Carovigno : Ha preso il via ieri con lo spettacolo "Nuda" il Festival BorgArti, un cartellone di spettacoli che intendono valorizzare attraverso il teatro le periferie e i borghi di Ostuni e Carovigno. Nel suggestivo Parco Archeologico di Santa Maria di Agnano, nella campagne di Ostuni, ieri sera ...

CibArti - al via il festival di Borgo : Per gli spettacoli in programma e per le degustazioni si consiglia la prenotazione : eufemialivorno@gmail.com 3351254370

LETTURE/ Piccolo festival dell'essenziale - incontro per viandanti che vogliono capire : Il "Piccolo festival dell'essenziale", giunto alla sesta edizione, arriva a Milano. Un ritrovo per capire di più l’esperienza contemporanea attraverso le parole. DAVIDE RONDONI(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 15:41:00 GMT)LETTURE/ Atelier delle arti, all'umanesimo oggi servono monaci e guerrieri, di D. RondoniLETTURE/ "Una giornata di Susanna", quando l'amore rompe tutto, di D. Rondoni

Questa sera al via il Festival MITO SettembreMusica : ... sarà protagonista la Royal Philarmonic Orchestra , una tra le più acclamate e prestigiose orchestre in Gran Bretagna e nel mondo. A dirigere sarà Marin Alsop , già direttrice della Baltimore ...

"Finding Vince 400" - al via il primo Festival cinematografico dedicato a Vincenzo de' Paoli : Si tratta di un tentativo di risposta alle nuove sollecitazioni con cui la povertà in tutto il mondo ci assilla: occorre cambiare il nostro punto di vista, uscire da tradizioni consolidate per poter ...

Il Barocco Festival torna a Brindisi per un ideale viaggio nel cuore musicale di Napoli : I salotti napoletani erano frequentati da intellettuali che provenivano da ogni parte del mondo: musicisti, uomini di scienza, poeti, letterati, filosofi. All'epoca l'esperienza di un soggiorno a ...

Festival di Venezia 2018 - il regista de L’Amica Geniale rivela : “Elena Ferrante ha collaborato alla sceneggiatura via mail” : “Ho cercato di prediligere il racconto assecondandone svolte e movimenti dei personaggi. Questa è una trasposizione che tenta di riconsegnare agli spettatori le grandi scene del romanzo di Elena Ferrante da cui la serie è tratta”. Parola di Saverio Costanzo, che ha firmato la regia degli otto episodi della serie tratta da “L’Amica Geniale” il best seller della misteriosa autrice italiana, la cui identità che si cela ...

Al via "Il Foro Festival" di Carmagnola con la Silent Disco e l'atteso concerto di Ermal Meta : In tutti i giorni ci sono musei, chiese e gallerie aperte con mostre di fotografia e arte contemporanea , l'esposizione di moto Vespe storiche, concerti e spettacoli vari, cabaret con gli artisti del ...

Festival di Venezia 2018 - Peterloo di Mike Leigh : “Ogni giorno ci troviamo davanti al potere che viene tolto al popolo” : Altro scarto di Cannes. Si dice in giro. Peterloo non faceva per loro, avrebbero spiegato dalla Croisette. Invece a Venezia 75, in Concorso, il tredicesimo film di Mike Leigh sembra stare molto a suo agio. Un dramma storico, potente e tragico, disegnato sulla traiettoria alto/basso, aristocrazia/popolo, che attraversava e connotava in modo totalizzante l’Inghilterra del 1819. Inquadrature di masse, seppur con i ritocchi in digitale a ...

La creatività al servizio della comunità. Al via il Festival della Mente a Sarzana : Tre giorni, 60 ospiti italiani e internazionali, 39 incontri per esplorare il concetto di comunità. La quindicesima edizione del Festival della Mente inizia oggi alle 17.30 con la riflessione di Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di Sant'Egidio, dal titolo "Comunità o eclissi di noi". Il primo Festival europeo dedicato alle idee si protrarrà fino a domenica 2 settembre.Letture, spettacoli, incontri, laboratori, ...

Festival di Venezia 2018 - Roma di Alfonso Cuaron : viaggio nell’infanzia del regista a Città del Messico. Un amarcord vintage non proprio felliniano : Macchina da presa fissa su alcune piastrelle del pavimento. Poi acqua e detersivo ci scorrono sopra. E sulle piastrelle si riflette un balcone, il cielo di Città del Messico, un boeing che vola basso. Un’inquadratura del genere, in bianco e nero, che poi si trasforma in un breve piano sequenza ad esplorare il pianterreno di un appartamento, poteva girarla solo Alfonso Cuaron. Roma, un amarcord vintage non proprio felliniano, film in Concorso a ...

Al via venerdì 31 agosto il Festival della Mente di Sarzana : La quindicesima edizione del Festival della Mente, il primo Festival in Europa dedicato alla creatività e alla nascita delle idee,