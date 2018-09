Roma | le ultime novità dall’infermeria | Di Francesco alle prese con diversi guai

Roma : “Paolo Poli è…” : Mostra multimediale al Teatro Valle dal 20 settembre al 4 novembre : Roma ricorda Paolo Poli , il suo genio, la sua storia e la sua arte al Teatro Valle che per l’occasione sarà interamente invaso da sue scene, costumi e video. Una Mostra , o meglio un grande album nel quale calarsi dal vivo, nel foyer, in platea e sul palco del Teatro dal 20 settembre al 4 novembre . Un percorso visivo lungo i sessant’anni della sua carriera teatrale, testimoniato da immagini di preziosi spettacoli, allestimenti pittorici, ...

Mafia Capitale - oggi sentenza d’Appello/ Ultime notizie Roma - ribaltate condanne per Buzzi e Carminati? : Mafia Capitale , oggi sentenza d'Appello entro le ore 13: Ultime notizie , le richieste del pg. ribaltate condanne per Carminati e Buzzi ? Il nodo dell'aggravante mafiosa(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 10:58:00 GMT)

Roma - cadavere nel Tevere : era in acqua da giorni/ Ultime notizie - corpo in stato di decomposizione : Roma, cadavere nel Tevere: era in acqua da giorni per via dell'avanzato stato di decomposizione del corpo. Si tratterebbe di un giovane uomo tra i 30 ed i 40 anni.(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 18:42:00 GMT)