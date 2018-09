Napoli a Bari in Champions League? Palmieri | “Spero sia un bluff | la città non lo merita”

De Magistris : 'Napoli a Bari in Champions? impensabile - si gioca al S.Paolo!' : Luigi De Magistris risponde senza peli sulla lingua, tramite i microfoni di Radio Marte all'interno della storica trasmissione ' Marte Sport Live ', ad Aurelio De Laurentiis sulla questione Stadio ...

De Magistris : "Il Napoli in Champions a Bari? Impensabile e impraticabile" : Le parole del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis al Corriere dello Sport , sulla possibilità di vedere gli azzurri giocare la Champions allo stadio San Nicola di Bari, non sono certo ...

Napoli - De Laurentiis : 'La Champions a Bari? Un'idea se il San Paolo non è pronto' : ... dopo la riunione dell'Eca, ha voluto chiarire la sua idea: "Io mi devo cautelare, io mi devo preoccupare di difendere i tifosi napoletani - ha spiegato a Sky Sport - Cosa c'è di peggio che avere uno ...

Marino : "Il Napoli a Bari? De Laurentiis bluffa" : 'Che il presidente De Laurentiis porti il Napoli a giocare la Champions al San Nicola non ci credo affatto. De Laurentiis è un abile giocatore, ma so quando bluffa. Sul fatto che De Laurentiis voglia ...

Napoli - incredibile De Laurentiis : “Ho chiesto all’Uefa di giocare la Champions a Bari” : Intervistato dal “Corriere dello Sport”, il presidente del Napoli DeLaurentiis ha toccato nuovamente il tema stadio, che ha inasprito i rapporti tra lui e il Comune di Napoli. “Non ho neppure uno stadio ‘vero’ dove giocare – lamenta De Laurentiis -. Una cosa ridicola… Per me è un incubo, un minus e mi toglie dei punti di upgrading a livello internazionale avere un impianto del genere. È un peccato. Per questo, ...

De Laurentiis : 'Ancelotti a vita. Napoli in Champions a Bari. Stadio nuovo in due anni. Insigne? Via per 200 milioni' : Aurelio De Laurentiis a 360 gradi. Il presidente del Napoli al Corriere dello Sport ha parlato degli Azzurri, della Champions che potrebbe essere giocata a Bari, del San Paolo e ha affrontato tanti altri argomenti: 'Il Napoli certi riconoscimenti non li ha avuti solo dall'Eca, ...

Napoli - De Laurentiis shock : “le partite di Champions le sposto a Bari” : De Laurentiis continua la sua battaglia personale con il sindaco di Napoli De Magistris, adesso potrebbe spostare le gare di Champions a Bari “Ho parlato con l’Uefa, vorrei che le partite del Napoli in Champions League si giochino allo stadio di Bari“. Incredibile quanto deciso dal presidente partenopeo De Laurentiis, in rotta col sindaco De Magistris. La sua scelta, rivelata al Corriere dello sport fa senz’altro ...

