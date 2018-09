Incontro Pubblico a Bassano Romano | Venerdi 14 settembre dalle 16 00 alle 20 | 00

meteoweb.eu

Una colonia: secondo Toninelli «è in corso un incontro a Bruxelles per verificare se si possa derogare al Codice degli Appalti…

(Di martedì 11 settembre 2018)1416.0020:00 Monastero di San Vincenzo Via San Vincenzo 88 (Strada Prov.Bassanese) Saranno presenti vari relatori Ci saranno vari collegamenti Skipe con Tecnico Ambientalista, Cittadini dell’Amiata Si parlerà dei seguenti argomenti: Cava dia poca distanza dal Fiume Mignone Un progetto di un Impianto di recupero rifiuti inerti località aiole, Progetto da 48.000 ton/ a 120 tonnellate annue Geotermia bassa entalpia della regione lazio fanno parte 378 comuni: E’ stato approvato da poco tempo sul Burl Reg.Lazio Ungato che metterebbe a rischio le falde acquifere per fare la geotermia, e siamo pronti per un ricorso al tar per impedirlo, cercando adesioni di cittadini comitati aziende agricole ecc, in tutti i 378 paesi del lazio L’Acqua bisogna tutelarla e ...