Golf – KLM Open | un quintetto azzurro in gara in Olanda

(Di martedì 11 settembre 2018) Eurotour:al KLMinEdoardo Molinari, Nino Bertasio, Matteo Manassero, Renato Paratore e Andrea Pavan saranno innel KLM(13-16 settembre), evento dell’European Tour che si svolgerà sul percorso del The Dutch, a Spijk in. Sono nel buon field il tedesco Martin Kaymer, l’irlandese Padraig Harrington, gli inglesi Matt Wallace, tre titoli in stagione, Chris Wood, Eddie Pepperell e Lee Westwood, il francese Alexander Levy, gli spagnoli Pablo Larrazabal e Alvaro Quiros, l’australiano Scott Hend, i sudafricani Haydn Porteous, Zander Lombard e Darren Fichardt, i thailandesi Thongchai Jaidee e Kiradech Aphibarnrat, il coreano Jeunghun Wang e i cinesi Ashun Wu e Haotong Li. Difende il titolo il francese Romain Wattel, che dopo il successo dello scorso anno non ha fatto molto, a parte un quinto posto nell’European. Nino Bertasio proverà a ...