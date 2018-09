Costellazioni Sei cose che ho imparato al Festivaletteratura di Mantova

vanityfair

: RT @Yurippe____: Ore sei, il freddo del mattino occhiali neri solo su un gradino a guardare come passano i treni 'scusa mi sai dire l'or… - fxrfallabianca : RT @Yurippe____: Ore sei, il freddo del mattino occhiali neri solo su un gradino a guardare come passano i treni 'scusa mi sai dire l'or… - NickyLonghi : ma dove sei avrei voluto unire i tuoi nei e disegnare su di tè delle costellazioni scusa mi sai dire quando cazzo ti emozioni - spigoli_ : RT @Yurippe____: Ore sei, il freddo del mattino occhiali neri solo su un gradino a guardare come passano i treni 'scusa mi sai dire l'or… -

(Di domenica 9 settembre 2018) Sono stata aldi2018. Ecco che cosa ho visto. 1. Sedaris: la felicità è un negozio giapponese David Sedaris è uno degli autori satirici con lo humour più nero ed è anche uno che dà delle risposte a cui non sei preparato, nel bene, come dico tra poco, e nel, diciamo così, male (alla domanda: in che cosa si vorrebbe reincarnare? mi ha dato un risposta che non so se avrò mai il coraggio di scrivere da qualche parte). Sedaris è americano, ma dopo avere vissuto per 10 anni a Parigi («una delleche mi dispiacciono di più è di non essere riuscito a imparare il francese, quando parlo sembro uno che ha lasciato gli Stati Uniti appena otto mesi fa») adesso vive principalmente in Inghilterra, tra la campagna delle South Downs del West Essex e Londra assieme al compagno, il pittore Hugh Hamrick. È diventato famosissimo negli anni Novanta prima per la partecipazione ...