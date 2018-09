Salute | la dieta mediterranea potrebbe migliorare la qualità del sonno | di conseguenza

Dieta Mediterranea : fa bene alla Salute e migliora la vita sessuale : La Dieta Mediterranea e' da sempre ricordata dai nutrizionisti come un vero toccasana per la salute dell'organismo. Ecco perche'.

Salute : ecco la dieta contro lo stress da rientro - spegne l’infiammazione : Il rientro dalle vacanze estive, se non è già avvenuto, è alle porte, e per molti spesso coincide con una sensazione di malessere generalizzato, alla base di frequenti alterazioni dell’umore: a causare questo stato potrebbe essere l’infiammazione cronica silente, i cui sintomi iniziano molti anni prima delle manifestazioni note come allergie, malumore e insonnia. Serena Missori, endocrinologa e nutrizionista, spiega che questa ...

Dieta - carote e yogurt per dimagrire in Salute : il menu' : La Dieta con yogurt e carote puo' far dimagrire di un chilo in tre giorni. E' semplice ma restrittiva, quindi non adatta a tutti. Ecco il menu'.

Dieta con rucola e pesce per dimagrire in Salute : La Dieta con rucola e pesce promette di far dimagrire fino a 2 chili in 3 giorni. Lo schema dietetico e' semplice da seguire. Ecco cosa si mangia.

Salute : un profumo per dimagrire - essenze alleate di dieta efficace : Un piccolo sollievo a zero calorie promesso dagli olii essenziali che, negli ultimi anni, hanno suscitato anche l'interesse della scienza come supporto a chi prova a ritrovare il peso forma. 'Quando ...

Salute : un profumo per dimagrire - essenze alleate di dieta efficace : Placare con un ‘profumo‘ – di basilico, rosmarino, menta o bergamotto – la voglia di cibo quando si è a dieta. Un piccolo sollievo a zero calorie promesso dagli olii essenziali che, negli ultimi anni, hanno suscitato anche l’interesse della scienza come supporto a chi prova a ritrovare il peso forma. “Quando serve ridurre la sensazione di appetito ci vengono in soccorso, in particolare, gli oli essenziali di ...

Linea e cuore - la dieta portfolio : noci e verdure per una Salute ‘di ferro’ : Uno stile di vita più sano? È possibile seguendo un regime alimentare corretto anche grazie alla dieta. Già l’etimologia del termine consente di avere un quadro chiaro: dal latino diaeta, a sua volta dal greco dìaita, quando si parla di ‘dieta’ si intende un modo di vivere, in particolar modo nei confronti dell’assunzione di cibo, è l’insieme degli alimenti che gli animali e gli esseri umani assumono abitualmente ...

Dieta : broccoli e macedonia per dimagrire in Salute : La Dieta con broccoli e macedonia si basa sul consumo di alimenti che fanno bene alla salute dell'organismo. Puo' far dimagrire un chilo subito.

Salute : una dieta diversificata potrebbe non essere la scelta migliore per mantenere un peso ottimale : Incoraggiare le persone a mangiare un’ampia varietà di alimenti per far sì che soddisfino tutte le esigenze nutritive potrebbe essere controproducente, secondo una nuova dichiarazione dell’American Heart Association che fornisce una panoramica di recenti studi scientifici. “Seguire un’alimentazione più varia potrebbe essere associato al consumo di una grande varietà di cibi sani e poco sani. Un simile modello alimentare potrebbe portare ad un ...

Salute - pediatri : metà dei bambini mangia male e in estate la dieta peggiora : Poca frutta e verdura, troppi zuccheri. Quasi la metà dei bambini mangia male. E l’estate la dieta addirittura peggiora. A lanciare l’allarme Giuseppe Mele, presidente della Società italiana medici pediatri (Simpe). Da un’indagine condotta intervistando gli specialisti di pediatria- si legge in una nota di Sanità in-Formazione – emerge che oltre il 46% dei bambini mangia male: il 22% segue un regime alimentare ...

Dieta verde per dimagrire in Salute : ecco come : La Dieta verde promette di far dimagrire fino a 2 chili in tre giorni. Gli alimenti sono quasi tutti verdi. Ma vediamo quali nello schema dietetico.