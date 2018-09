Cosa vogliono fare Lega e M5S con la chiusura dei negozi la domenica

Cosa vogliono cambiare del regolamento della Coppa Davis - e perché : Non è un caso che l’Assemblea della federazione mondiale del tennis si tenga negli Stati Uniti e per di più ad Orlando, la sede di Disneyword, la patria del paradiso del divertimento. E’ anche la patria del presidente della Itf, David Haggerty, che, nel settembre 2015 ha preso il posto dell’italiano Francesco Ricci Bitti mettendo al primo punto del suo programma la modifica delle regole e la tradizione del tennis. ...

Cosa vogliono cambiare del regolamento della Coppa Davis - e perché : Che prevedeva la disputa della Coppa in un solo fine settimana, a novembre, e in sede unica, abbandonando la formula vincente di quattro week-end, spalmati su tutto l'anno e, soprattutto, nel mondo ...

Cosa vogliono cambiare del regolamento della Coppa Davis - e perché : Non è un caso che l’Assemblea della federazione mondiale del tennis si tenga negli Stati Uniti e per di più ad Orlando, la sede di Disneyword, la patria del paradiso del divertimento. E’ anche la patria del presidente della Itf, David Haggerty, che, nel settembre 2015 ha preso il posto dell’italiano Francesco Ricci Bitti mettendo al primo punto del suo programma la modifica delle regole e la tradizione del tennis. ...

«I giovani italiani a Roma per dirci Cosa vogliono dalla Chiesa» : L'Italia, inoltre, è diventato un Paese che 'fa fatica ad accogliere i migranti che vengono dal Sud del mondo spinti da guerra e povertà. Il fenomeno migratorio è così complesso, strutturale e non ...

Le leonesse sono impegnate col facocero - ma ospiti non invitati vogliono rovinare loro la festa. Ecco Cosa succede : Ci troviamo nel Parco nazionale Kruger, in Sudafrica. Il ranger Callum Gowar sta accompagnando un gruppo di persone per seguire e osservare i leoni della regione. Un mattino, si imbattono in due leonesse che hanno da poco cacciato e ucciso un facocero. Durante il pasto, però, iniziano a spuntare alcune iene attirate dal rumore della caccia e dalle urla della preda. Le iene, forti della superiorità numerica, circondano le due leonesse, finché non ...