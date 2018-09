Alessandro Borghi pronto per convolare a nozze con Roberta? I progetti della coppia

Alessandro Borghi : "Allo specchio ho visto l'ombra di Cucchi. Ilaria mi disse : 'Dentro i tuoi occhi vedo ciò che c'era nei suoi'" : "Per calarmi nei panni di Stefano ho dovuto perdere 20 chili e li ho persi semplicemente perché ho pensato che, se non li avessi persi, nessuno avrebbe creduto a una parola di quello che stavamo andando a raccontare: quando allo specchio ho intravisto l'ombra di Stefano ho iniziato a lavorare sul personaggio". Interpretare Stefano Cucchi, non è stata una scelta facile per Alessandro Borghi. L'attore - applaudito per 7 minuti a ...

La fidanzata di Borghi : "Per interpretare Cucchi - Alessandro ha perso 18 chili. Andava a dormire alle 20. Era un eremita" : "Le riprese sono durate due mesi, durante i quali lui si è immerso completamente nella storia più che nel personaggio. Era super concentrato". Roberta Pipitone, fidanzata di Alessandro Borghi, in un'intervista rilasciata al settimanale Oggi ha raccontato come l'attore si è preparato per interpretare la parte di Stefano Cucchi nel film "Sulla mia pelle", presentato alla Mostra del Cinema di Venezia."Ha perso 18 chili, che ...

Tutte le acconciature di Alessandro Borghi : Dopo Alessandro Gassmann, che nel 1998 affiancò al Lido Livia Azzariti, Alessandro Borghi è stato il primo “padrino” della scorsa edizione del Festival del Cinema di Venezia, ovvero l’uomo che ha condotto le serate di apertura e chiusura della kermesse. Una rivoluzione che ha rotto, per il momento, la tradizione di bellissime attrici in veste di madrine e che quest’anno si ripete con Michele Riondino, forse anche grazie al successo avuto da ...

Sulla Mia Pelle : recensione del nuovo film con Alessandro Borghi - : Sulla Mia Pelle era un film facile da sbagliare in quanto il fatto di cronaca nera in cui è morto Stefano Cucchi è ancora ben lontano da una risoluzione. L'opera seconda di Alessio Cremonini, film d'apertura della sezione Orizzonti alla 75ma Mostra del Cinema di Venezia,...

'Sulla mia pelle' - sette minuti di applausi. Il lungo abbraccio di Ilaria Cucchi a Jasmine Trinca e Alessandro Borghi : Durante i sette minuti di applausi che hanno seguito la prima proiezione di 'Sulla mia pelle', al Festival di Venezia, Ilaria Cucchi ha voluto abbracciare Jasmine Trinca e...

Alessandro Borghi in 'Sulla mia pelle' : 'Ho costruito una mia idea di Cucchi' : Alessandro Borghi è il protagonista del film Sulla mia pelle, che racconta la tragica vicenda di Stefano Cucchi, in concorso alla 75esima Mostra del Cinema di Venezia. Ecco come racconta questo film. ...

Durante i sette minuti di applausi che hanno seguito la prima proiezione di ' Sulla mia pelle ', al Festival di Venezia, Ilaria Cucchi ha voluto abbracciare Jasmine Trinca e l'emozionatissimo

Alessandro Borghi protagonista DI "Sulla mia pelle"/ Il film su Stefano Cucchi : Jasmine Trinca è Ilaria : Apre la 75esima Mostra del Festival di Venezia la pellicola "Sulla mia pelle" su Stefano Cucchi e la vicenda giudiziaria che lo circonda. Un film forte e violento con Alessandro Borghi

#Venezia75 Sulla mia pelle. Incontro con Alessio Cremonini e Alessandro Borghi : ... che quest'anno è dipinta di rosso, le domande si susseguono sempre nella stessa direzione: come affrontare la responsabilità e la sfida che significa raccontare un caso di cronaca giudiziaria ...

Alessandro Borghi : "Mentre recitavo avrei voluto urlare 'aiuto' al posto di Cucchi". Il film conquista il Lido : Quando Stefano Cucchi morì nelle prime ore del 22 ottobre del 2009, il suo fu il 148esimo decesso in carcere e al 31 dicembre dello stesso anno, la cifra raggiunse la quota incredibile di 176 decessi, trenta morti in più in soli due mesi. Come è potuto accadere che in uno Stato di diritto come il nostro, sotto la sua tutela e in un luogo come il carcere da esso governato, un ragazzo di soli trent'anni accusato di spaccio di ...

Alessandro Borghi conquista e commuove con Sulla mia pelle e il suo Stefano Cucchi al Festival di Venezia : Il caso Cucchi scuote il Festival di Venezia e non solo grazie alla delicatezza del film Netflix "Sulla mia pelle" ma grazie all'interpretazione e alla trasformazione di Alessandro Borghi. Il re di Suburra ha perso 18 chili per entrare nei panni del giovane e la stessa sorella di Cucchi, Ilaria, si è complimentato con lui per la "somiglianza" dimostrata nella pellicola che oggi l'ha fatta da padrone al Festival del Cinema ma che presto, il 12 ...

Festival di Venezia 2018 - Sulla mia pelle : Alessandro Borghi nel corpo martoriato di Stefano Cucchi : Omicidio di Stato? “Indubbiamente, fintanto che lo Stato non prende le sue responsabilità”. Non esitano ad esporsi i protagonisti di Sulla mia pelle, l’atteso film sugli ultimi giorni di vita di Stefano Cucchi in apertura oggi della sezione Orizzonti dove concorre alla Mostra del cinema di Venezia. Se la necessità di raccontare una delle ferite ancora sanguinanti del nostro Paese – e tuttora amaramente irrisolte con il processo contro cinque ...

Sulla mia pelle/ Trailer - al Festival di Venezia il film Netflix su Stefano Cucchi con Alessandro Borghi : Apre la 75esima Mostra del Festival di Venezia la pellicola "Sulla mia pelle" su Stefano Cucchi e la vicenda giudiziaria che lo circonda. Un film forte e violento con Alessadro Borghi

