Istat | Pil in crescita | occupazione stabile | i prezzi aumentano

: Nel 2° trimestre 2018 il #Pil cresce dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell'1,2% sullo stesso trimestre… - istat_it : Nel 2° trimestre 2018 il #Pil cresce dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell'1,2% sullo stesso trimestre… - MediasetTgcom24 : L'Istat: dall'inizio della crisi il Pil italiano ha perso il 5,3% #istat - fattoquotidiano : Pil, Istat conferma: “Nel secondo trimestre crescita rallenta a +0,2%”. In agosto inflazione in salita dello 0,5% -

(Di venerdì 31 agosto 2018) L'Istituto Nazionale di Statistica ha diffuso oggi, venerdì 31 agosto 2018, i dati relativi ai conti economici del secondo trimestre 2018, quelli sull'a luglio 2018 e le stime preliminari suinel mese di agosto 2018.Per quanto riguarda il Pil, il prodotto interno lordo italiano è aumentato dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell’1,2% nei confronti del secondo trimestre del 2017 e la variazione del Pil acquisita per il 2018 è pari a +0,9%.L'sottolinea che, rispetto al primo trimestre 2018, si sono registrati aumenti in tutti i principali aggregati della domanda interna, in particolare si annota unadello 0,1% dei consumi finali nazionali e del 2,9% degli investimenti fissi lordi. Dati non positivi riguardano invece le importazioni ed esportazioni: le prime sono cresciute dell’1,8%, mentre le esportazioni sono diminuite dello 0,2%.Per ...