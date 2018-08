Roma | choc alla festa per il film di George Clooney | scenografo trovato morto nel bagno

Roma - choc alla festa di George Clooney : morto lo scenografo Glauco Trasselli : «Questa notte è morto, mio figlio, 38 anni, bambino, ragazzo, uomo, meraviglioso, come il solo...». Un grido di dolore, lanciato su Facebook, quello di Fabrizio Trasselli,...

Choc a Roma trovata morta in un casale Sara Cipolla. Indaga la Squadra Mobile : Sara Cipolla è morta. Quando i medici sono arrivati hanno provato a fare di tutto. Ma ormai era troppo tardi. Il cuore di Sara Cipolla, 39 anni, aveva già smesso di battere. E Sara era...

“Così è morta Caterina”. Il caso choc della 22enne nel centro di Roma : Caterina Pangrazi era morta investita da un pullman turistico su Corso Vittorio Emanuele, al civico 243, all’altezza di Piazza Sforza Cesarini. Da una prima ricostruzione era sembrato che la 22enne stesse attraversando la strada quando era finita travolta dal mezzo turistico di un’azienda italiana. Inutili i soccorsi,: troppo gravi le lesioni riportate, con il decesso giunto sul colpo. L’incidente davanti a decine di persone, ...

Sorelline arse vive a Roma - l'intercettazione choc : «Si sono sciolte come una candela» : L?intercettazione choc è agli atti del processo per la morte delle tre Sorelline rom Francesca, Angelica e Elisabeth Halilovic: «Si sono sciolte come una candela». Avevano 4,...

Boa nel parco - choc a Roma : girava nell'area accanto ai giochi per i bimbi : Catturato il boa constrictor di parco Scott. Dopo i pattugliamenti serrati dei guardiaparco del parco regionale dell'Appia Antica, della Forestale, anche dei carabinieri e le unità cinofile addestrate ...

Nasce la nuova Serie A Diretta Lazio choc : Napoli e poi Juve. La Roma parte a Torino - CR7 a Verona : La nuova Serie A prende forma. Negli studi milanesi di Sky, in Diretta dalle 19, verranno svelate le 38 giornate del prossimo campionato italiano (al via da sabato 18...

Verona. Choc a Borgo Roma : sessantenne morta da 18 mesi : Macabra scoperta in Veneto. Una donna di 60 anni è stata trovata morta in casa. Il decesso risale ad almeno

Roma - 'No pecorino - sì froc**' : scritta choc sullo scontrino del ristorante. Cameriere licenziato : Grave episodio di omofobia ai danni di un ragazzo gay Romano di 21 anni e del suo fidanzato che giovedì sera si sono recati 'alla Locanda Rigatoni, in via Domenico Fontana', vicino Piazza San Giovanni,...

