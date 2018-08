Salute | metà degli italiani crede o ha dubbi su legame vaccini-autismo

meteoweb.eu

: LA FOTO DI META NON FA BENE ALLA MIA SALUTE MENTALE - maaciseituamore : LA FOTO DI META NON FA BENE ALLA MIA SALUTE MENTALE - sandrinhos : Carta Scoperta è il nostro nuovo esperimento culturale. Per lanciarlo abbiamo scelta una location inedita: il chios… - indiegesta : Carta Scoperta è il nostro nuovo esperimento culturale. Per lanciarlo abbiamo scelta una location inedita: il chios… -

(Di lunedì 27 agosto 2018) Bobby Duffy, ricercatore del King’s College di Londra, ha anticipato su “The Conversation” i dati relativi a uno studio, che ha rilevato che oltre ladella popolazione in Paesi come Regno Unito, Francia e Italia ritiene che icausino l’o ha qualcheo in merito. “Il nostro primo studio su 38 Paesi ha scoperto che una persona su cinque in mediache qualche vaccino causi l’in bambini sani, e il 38% non è sicuro che sia una bufala. La proporzione di chiche sia vero varia da un incredibile 44% in India a un 8% in Spagna,” ha spiegato Duffy. Se si sommano le persone che credono al(smentito dagli studi scientifici), e quelle ino, si ottiene un 65% in Francia, un 55% nel Regno Unito, un 52% in Italia. Nel nostro Paese il 48%intervistati ha risposto che non c’è una correlazione, il ...