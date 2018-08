Inter-Torino | al Mezza brilla una bella scoperta | Meité ' spaccherà' !

Inter-Torino - le pagelle granata : Meité stupisce - Nkoulou in difficoltà : SIRIGU - voto: 6,5 L'Inter per 47 minuti domina e produce due gol imprendibili. Volo salvifico in coda sul tiro disperato di Perisic, poi Icardi lo grazia. IZZO - voto: 5,5 Cento in Serie A e presto ...

Torino - Mazzarri : 'Inter - meritavamo la vittoria' : Walter Mazzarri , allenatore del Torino , parla a Sport Mediaset dopo il pareggio a San Siro: 'Mi sono arrabbiato tra il primo e il secondo tempo, poi la squadra ha reagito e ha giocato come piace a noi. Siamo stati veementi e bravi a pareggiare e ...

Wanda Nara - la bella Wags ‘esordisce’ a San Siro per Inter-Torino insieme ai figli [GALLERY] : Wanda Nara a San Siro per la prima volta in questo inizio di campionato: la moglie di Icardi presenzia alla partita contro il Torino insieme ai figli Wanda Nara, per la prima volta in questo inizio di campionato, presenzia al match tra Inter e Torino, finito sul risultato di 2-2. La bella Wags a San Siro si è presentata con uno splendido abito Elisabetta Franchi (presente sul e-commerce del marchio, ma non ancora acquistabile on line, vedi ...

Inter - le pagelle dopo il pari con il Torino : squadra dai due volti - si salva De Vrij : Termina sul risultato di 2-2 il match tra Inter e Torino, con i nerazzurri che si fanno recuperare due reti di vantaggio, messe a segno da Ivan Perisic e Stefan De Vrij cui hanno risposto Andrea Belotti e Meité. Una partita dal doppio volto Novanta minuti di gioco a due facce, con l'Inter che nel primo tempo domina e trova il gol con Perisic dopo soli sette minuti su assist di Mauro Icardi, bravo ad allargarsi e a creare lo spazio per i compagni ...

Inter-Torino 2-2 : granata mai domi - nerazzurri spreconi. Vincono Fiorentina - Genoa e Udinese : Inter-Torino- Finisce 2-2 il big match della 2^ giornata di campionato. Inter-Torino sfida dai due volti. Primo tempo dal forte impatto nerazzurro con gol di Perisic e raddoppio di De Vrij. Un’Inter sprecona, poco esperta nel gestire la gara nella ripresa e riagguantata dai gol di Belotti e Meite. Spalletti a fine gara è stato […] L'articolo Inter-Torino 2-2: granata mai domi, nerazzurri spreconi. Vincono Fiorentina, Genoa e Udinese ...

L'Inter spreca l'occasione. Contro il Torino finisce in pareggio : L'Inter spreca un occasione e non va oltre il 2-2 con il Torino. I nerazzurri chiudono il primo tempo in doppio vantaggio, meritato, con il vantaggio al 6' a firma Perisic, Icardi si lancia sulla ...

Inter-Torino - Spalletti : “quando manca la reazione è preoccupante…” : Brutta prestazione dell’Inter nella gara di campionato contro il Torino, solo un pareggio, ecco le parole di Spalletti ai microfoni di Sky: “Diventa difficile andare a dire il motivo di una palla buttata da 40 metri: si scatta in ritardo, non si legge bene e sembra che si rimanga sorpresi da questa palla giocata lunga. Calo? Dopo il gol. Dopo aver preso un gol difficile da spiegare è chiaro che nella testa inizino quelle ...

L'Inter si fa riprendere dal Torino : da 2-0 a 2-2. Icardi non punge : L' Inter di Luciano Spalletti stenta ancora in campionato e dopo aver perso all'esordio contro il Sassuolo, pareggia per 2-2, facendosi rimontare due gol di vantaggio, contro il Torino del grande ex ...