Salvini : "Guardia Costiera e Marina ?controllino le acque italiane" : Matteo Salvini torna a far sentire la sua voce sul caso della nave Diciotti. Il ministro degli Interni sta giocando un partita dura con Ue e con il Colle proprio sullo stallo della nave Diciotti ferma nel porto di Catania con 177 migranti a bordo. Il ministro critica la Guardia Costiera che di fatto ha salvato i migranti in acque maltesi: "Non ho capito perchè una nave italiana sia andata in acque maltesi, già Malta si volta dall'altra arte ...

Salvini ribatte al militare della Guardia Costiera : "Imbarazzante? Roba da matti" : "Dopo che il Pd e la sinistra hanno lasciato che l'Italia venisse invasa da più di 700mila immigrati quello "imbarazzante" sarei io? Roba da matti... Io non mollo amici, e vado avanti". Lo scrive su Twitter il ministro dell'Interno Matteo Salvini replicando alle critiche rivolte al governo dal primo luogotenente Antonello Ciavarelli, delegato Cocer della Guardia Costiera italiana, sul caso della nave Diciotti.In una intervista al Corriere, ...

"Governo imbarazzante" : Guardia costiera contro Salvini - sui migranti è polemica : A Catania non sbarca nessuno dalla nave della Guardia costiera. Salvini: "Vado avanti". Ciavarelli: "Incomprensibile" e...

Migranti - nave Diciotti : Salvini 'contro' Toninelli/ "No sbarco a Catania" : Guardia Costiera attacca Governo : Migranti, nave Diciotti: le ultime notizie, Salvini 'contro' Toninelli sullo sbarco a Catania "attendiamo risposta Ue". Guardia Costiera vs Governo.

Guardia costiera italiana salva migranti in zona Sar maltese - ma Salvini vieta lo sbarco a Lampedusa : La Valletta aveva negato l'approdo accusando gli italiani di "intercettazione ingiustificata" perché il barcone, con 177 persone a bordo, "non era in pericolo". E adesso la nave Diciotti, dove sono stati trasbordati i migranti, resta al largo dell'isola siciliana. E non sembra...

170 migranti salvati dalla Guardia Costiera. Salvini : Malta fornisca un porto : E' l'ultimo caso dopo quello risolto dell'Aquarius. Un'imbarcazione maltese ha scortato il barcone con i migranti all'interno di acque italiane. Il Viminale non è stato informato ed ora chiede a Malta ...

Aquarius - Salvini : “Non vedrà mai porti italiani”/ Ultime notizie : incomprensioni con Guardia costiera Libia : Aquarius, salvati 141 migranti, Ultime notizie. Il ministro dell'interno, Matteo Salvini, ribadisce il concetto: “Quella nave non entrerà mai nei porti italiani”. Dove attraccherà?(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 15:44:00 GMT)

NAVE ITALIANA RIPORTA 108 MIGRANTI IN LIBIA?/ Salvini scagiona Guardia Costiera - Fratoianni "abbiamo le prove" : NAVE ITALIANA soccorre e RIPORTA in Libia 108 MIGRANTI. Ultime notizie, violato regolamento internazionale. Il deputato di Liberi e Uguali, Fratoianni: “È gravissimo"(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 15:12:00 GMT)

Nave italiana soccorre e riporta in Libia 108 migranti. Salvini 'Nostra Guardia costiera non coinvolta' : Per la prima volta una Nave italiana ha riportato in Libia migranti soccorsi nel Mediterraneo. La Asso 28, Nave di supporto a una piattaforma petrolifera, è stata coinvolta nelle operazioni di ...

Migranti - Salvini : Guardia Costiera libica ne ha salvati 611 : Roma, 31 lug., askanews, - La Guardia Costiera libica nelle ultime ore ha salvato e riportato a terra 611 immigrati. Le Ong protestano e gli scafisti perdono i loro affari? Bene, noi andiamo avanti ...

Migranti - Salvini : “Pienamente soddisfatto dell’operato della guardia costiera libica. Open Arms? Mente” : È passata una settimana esatta dal salvataggio di Josefa e dal ritrovamento di due Migranti morti in mare, come documentato dalla Ong Open Arms, che aveva accusato la guardia costiera libica. Il ministro dell’Interno Matteo Salvini aveva però bollato come ‘fake news’ il racconto della Ong, annunciando sul caso una versione dei fatti mai arrivata. Salvini, intervenuto alle celebrazioni alla scuola centrale antincendio a Roma, ...