Trump contro rialzo tassi Fed | ' si rischia di frenare l' economia'

Trump contro Powell. Critica strette monetarie - 'Fed dovrebbe fare ciò che è bene per l'economia' : "Dovrei essere un po' aiutato dalla Fed". Così il presidente americano Donald Trump ha ribadito di non essere d'accordo con la politica monetaria che la Federal Reserve di Jerome Powell sta ...

La rivolta dei generali contro Trump si estende - ma avrà qualche effetto? : Roma. Nella sua ridda di tweet mattutini, ieri il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è tornato sul caso Brennan, mentre la “rivolta dei generali” cominciata la settimana scorsa si è estesa a tutti i ranghi degli apparati di sicurezza e di intelligence. Mercoledì scorso l’Amministrazione Tru

Trump pronto a imporre sanzioni contro tutti i paesi che importano petrolio da Iran - WSJ - : L'amministrazione Trump starebbe preparando sanzioni contro tutti i paesi che importano petrolio dall'Iran. E' quanto riporta il Wall Street Journal, affermando che tra i paesi a rischio sanzioni si ...

Trump contro i giornali Usa : 'Io voglio la vera libertà di stampa' : Donald Trump va al contrattacco dopo l'ondata di editoriali contro i suoi attacchi ai media Usa, in risposta all'appello del Boston Globe. E in un tweet afferma di non volere altro che "la vera ...

Oltre 350 media Usa contro la 'guerra sporca' di Trump : Più di 350 testate giornalistiche negli Stati Uniti hanno aderito all'appello lanciato dal Boston Globe per la libertà di stampa minacciata da quella che definiscono la "guerra sporca" di Donald Trump.

Usa - oltre 300 giornali contro la “guerra sporca alla stampa” di Donald Trump : “Non siamo nemici del popolo” : “Non siamo nemici del popolo”, così oltre 350 testate statunitensi si sono schierate contro la campagna di attacchi alla stampa libera condotta dal presidente Donald Trump. La mobilitazione è stata guidata dal Boston Globe che ha chiesto a tutti i media americani di pubblicare oggi, 16 agosto, un editoriale a sostegno della stampa libera. È da tempo, infatti, che Trump etichetta i giornalisti e i quotidiani che non condividono la sua ...

