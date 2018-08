Nuova pensione anticipata con quota 42 | ma probabilmente se ne riparlerà nel 2019

' Nuova finestra per andare in pensione con 41 anni d'anzianità' - Di Maio - : L'ha annunciata il ministro dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, Luigi Di Maio , nelle comunicazioni, al Senato, sugli indirizzi generali della politica dei suoi Dicasteri. ...

Quota 41 : la pensione potrebbe essere ridotta del 10% per coprire la Nuova manovra : Riuscire ad andare in pensione anticipatamente sarà probabilmente possibile anche con la Quota 41 (uno strumento che permetterà ai lavoratori che avranno versato 41 anni di contributi di andare in pensione senza alcun vincolo di età) anche se, con il superamento della Legge Fornero, potrebbero arrivare una serie di ripercussioni sulle future generazioni e non solo. Il neo ministro del lavoro Luigi Di Maio ha più volte dichiarato la volontà di ...