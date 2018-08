Microsoft | da hacker attacco a democrazie

Microsoft : democrazie sotto attacco di hacker stranieri : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Microsoft : hacker attaccano democrazie : 11.10 "Le democrazie di tutto il mondo sono sotto attacco. Entità straniere stanno lanciando attacchi informatici per interrompere le elezioni e seminare discordia". E' quanto scrive in un post il presidente di Microsoft, Brad Smith. Microsoft ha annunciato di aver scoperto hacker legati al governo russo che puntavano a gruppi politici Usa. "Internet è diventato un modo per alcuni governi di rubare e divulgare informazioni, diffondere ...

Hacker russi contro tre candidati del Congresso Usa - la testimonianza di Microsoft : Hacker (Getty Images) Almeno tre candidati alla corsa al Congresso Usa sono stati vittime dell’eccessiva curiosità degli Hacker russi, ha dichiarato Tom Burt, vicepresidente per la Sicurezza dei clienti di Microsoft, dal palco dell’Aspen Security Forum, in corso da mercoledì 18 fino a sabato 21 luglio in Colorado. Queste intrusioni secondo Microsoft sono collegate al gruppo soprannominato Strontium, lo stesso che secondo il colosso di Redmond si ...