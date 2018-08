ilfattoquotidiano

: Ahed Tamimi, ho incontrato la ragazza bionda che sfida Israele - Cascavel47 : Ahed Tamimi, ho incontrato la ragazza bionda che sfida Israele - GiacintaPanichi : RT @ilfattoblog: Ahed Tamimi, ho incontrato la ragazza bionda che sfida Israele - ilfattoblog : Ahed Tamimi, ho incontrato la ragazza bionda che sfida Israele -

(Di martedì 21 agosto 2018) Conosco Saif, la mia guida palestinese, in un ristorante vicino Manger Square, la piazza principale di Betlemme. Il mio progetto turistico prevede una visita rapida ai murales di Banksy, che non ornano solo il muro ma anche altri luoghi quasi altrettanto deprimenti. Pompe di benzina, casottini dell’elettricità, rimesse per auto. Niente più di un tour soft-rivoluzionario che gli abitanti del luogo capiscono e non capiscono. Un po’ si lamentano della distorsione dell’immagine del muro (da strumento di oppressione a luogo “cult”), un po’ colgono l’opportunità per parlare a più persone possibile dalla loro causa, e per fare un po’ di soldi con le guide improvvisate. L’hotel di Banksy in effetti lascia disorientato anche me, gli arredi mi ricordano le scenografie dei film di Wes Anderson; il museo interno sull’apartheid palestinese è kitsch come tutto il resto. Durante il ...