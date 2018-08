Gole del Raganello | torrente in piena Morti e dispersi

Gole di Raganello - riserva naturale nel parco del Pollino - scheda : Roma, 20 ago., askanews, - La riserva naturale delle Gole del Raganello, dove alcuni escursionisti sono stati travolti dalla piena improvvisa del torrente, è un'area naturale protetta istituita nel ...

Ponte Morandi - Moscovici : "Ue a fianco dell'Italia - ma niente deroghe alle reGole" : La Commissione europea ha sempre aiutato l'Italia, nei limiti del possibile e nei limiti delle regole comunitarie. Continuerà a farlo anche stavolta, anche dopo la tragedia di Genova, ma senza deroghe ...

A Cefalù - ferragosto all’insegna delle spiagge pulite e del rispetto delle reGole : Multe salate da 100 a 500 euro per i trasgressori che non rispetteranno l’ordinanza straordinaria del sindaco Rosario Lapunzina Brezza

Ne Le reGole del delitto perfetto 5 colpi di scena immediati - prime anticipazioni : Gabriel Maddox è figlio di Bonnie? : Le regole del delitto perfetto 5 aprirà la stagione con grandi colpi di scena: How to Get Away With Murder torna in onda su ABC il 27 settembre, dopo la première di due ore di Grey's Anatomy, e scoprirà le sue carte introducendo da subito il nuovo mistero che farà da filo conduttore dell'intero quinto capitolo. L'ha confermato la numero uno dell'intrattenimento di ABC Channing Dungey al TCA 2018, parlando a TvLine del ritorno del legal ...

Novak Djokovic e le ‘novità’ del futuro : “nuove reGole? Voglio gli Slam al meglio dei 3 set” : Novak Djokovic ha dato la sua personale opinione su quali dovrebbero essere i cambiamenti nei format degli Slam di tennis Il mondo del tennis si interroga su quali possano essere i migliori cambiamenti, sotto il profilo delle regole, per migliorare se stesso, favorire il gioco per gli altleti e lo spettacolo per i fan. Intervistato da Tennis Channel, Novak Djokovic ha parlato di quale possa essere una possibile modifica alle regole degli ...

Il faro della Corte dei Conti sulle concessionarie autostradali «Sono in violazione delle reGole Ue» : una delibera redatta dalla Corte dei Conti a gennaio 2018. Torna utile oggi, dopo il crollo del ponte Morandi a Genova, per segnalare come la massima magistratura contabile, guidata da Angelo Buscema, ...

VIDEO – Di Maio implacabile a SKYTG24 - i poteri forti sono avvisati : “Questo Governo garantirà sempre il rispetto delle reGole” : Luigi Di Maio implacabile davanti i microfoni di SKYTG24, sulla questione delle concessioni di autostrade italiane, “Questo Governo garantirà sempre il rispetto delle regole” Nello Sblocca Italia nel 2015 fu inserita una norma nella notte, una leggina, che prorogava le concessioni ad Autostrade per l’Italia in barba a qualsiasi regola sulla concorrenza, senza fare più gare. Ad un certo punto, quando sono scadute le concessioni, ...

Risultati Europa League - Zenit pazzesco : vince 8-1 dopo i supplementari - Goleada anche del Siviglia : Risultati Europa League – Si è giocata una giornata molto importante valida per l’Europa League, controlla l’Atalanta che si ripete anche al ritorno davanti al pubblico amico e supera il turno. Incredibile Zenit che rimonta il 4-0 dell’andata, 8-1 il risultato dopo i tempi supplementari, beffa per la Dinamo Minsk. Tutto facile per il Siviglia che domina contro lo Zalgiris, basta il pareggio al Lipsia per superare il ...

Tennis – Fed Cup - le nuove reGole del torneo a squadre femminile tra conferme e novità : La Fed Cup si rivoluziona? Non del tutto, ecco tutte le novità e le conferme riguardanti il torneo a squadre femminile più importante Nessun allargamento da 8 a 16 squadre per il World Group della Fed Cup nel 2019. È una delle notizie che arriva da Orlando, in Florida, dove è in svolgimento l’incontro annuale generale dell’Itf, appuntamento che ha come momento più atteso il voto sulla proposta di rivoluzionare il format della ...

Palio di Siena : storia - curiosità - tradizioni e reGole della corsa più particolare del mondo : Palio di Siena Il Palio di Siena è sicuramente una delle corse storiche più famose del mondo. Un evento che si disputa in Piazza del Campo a Siena il 2 luglio , Palo della Madonna di Provenzano, e il 16 agosto , Palio dell'Assunta, di ogni anno. La storia - curiosità corsa sentitissima ...

Basket - mercato 2018-2019 : tutti gli acquisti e le cessioni delle 16 squadre. Più spazio agli italiani con le nuove reGole : Mancano meno di due mesi all’esordio del campionato di Serie A 2018-19, che si aprirà il 6 e 7 ottobre con un unico obiettivo da parte di 15 squadre: dimostrare che l’Olimpia Milano non è imbattibile, pur con una campagna acquisti improntata al rafforzamento della rosa che calcherà il parquet del Forum di Assago nelle partite in casa. Andiamo a vedere, in dettaglio, cosa è successo fino a oggi nel mercato delle 16 squadre della ...

A Cefalù - ferragosto all'insegna delle spiagge pulite e delle multe salate per il non rispetto delle reGole : E proprio il mare, che sarà il palcoscenico naturale degli spettacoli della notte del 14, è al centro dell'ordinanza pubblica predisposta dal primo cittadino Rosario Lapunzina, che stabilisce delle ...

Goletta Verde : "Mancano i depuratori : inquinata la metà delle foci e dei porti italiani" : Bilancio critico per la Goletta Verde di Legambiente, rientrata in porto ieri da un viaggio iniziato il 22 giugno dalla Liguria e terminato in Friuli Venezia Giulia.Solo il 52% dei 261 punti campionati dai tecnici in aree a rischio, come foci e porti, nelle 15 regioni costiere italiane è risultato entro i limiti di legge; il restante 48% è invece "fortemente inquinato" (39%) e "inquinato" (9%) e la causa di questi risultati ...

