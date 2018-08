Quattro chiacchiere con Ettore Giannuzzi | campione del mondo di PES 2018 - intervista

eurogamer

(Di domenica 19 agosto 2018) Era il 2009 quanto il piccolo Ettorito97 entrava neldella PESLeague non proprio in punta di piedi, vincendo il suo primo torneo ufficiale in quel di Taranto, a soli dodici anni. Per chi viveva la community di PES in quegli anni era un evento miracoloso, di quelli che solitamente sono accompagnati da una stella cometa sopra una mangiatoia. A distanza di anni quel ragazzino è cresciuto parecchio, sino a diventare per la seconda volta in carrieradeldi PES, concedendosi anche il lusso di portare a casa anche il titolo 3v3 in squadra con Alex Alguacil e Luca Tubelli.Le PES League World Finalssono andare in scena in quel di Barcellona lo scorso 21 luglio ed è proprio qui che Ettorito97 ha portato a casa il suo personale doblete, vincendo il titolo mondiale di 1v1 in una finale al cardiopalma proprio contro il suo compagno di 3v3, Alex Alguacil. Con la vittoria ...