Ciclismo | Lance Armstrong vola in Germania per incoraggiare Jan Ullrich

Ciclismo - Lance Armstrong : “Farò di tutto per aiutare Ullrich. Pantani? Non merita di essere infangato” : Circa una settimana fa, una notizia shock ha riguardato Jan Ullrich, ex ciclista tedesco che in carriera ha conquistato tra gli altri un Tour, una Vuelta e un oro olimpico. Ullrich è stato arrestato, infatti, a Francoforte, accusato di lesioni gravi e pericolose. L’ex atleta teutonico, rientrato in patria dove si era già reso protagonista di un atto di violenza, è stato ricoverato in una clinica psichiatrica vista la sua dipendenza da ...

