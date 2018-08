Usa e Europa | infrastrutture allo specchio

SPY FINANZA/ Usa e Turchia possono mettere nei guai l'Europa : La situazione della Turchia è sempre più difficile: Ankara è finita nel mirino degli Usa. E potrebbero esserci conseguenze negative per l'Europa.

Migranti - Amnesty International accUsa Italia - Malta ed Europa : collusi con la Libia : Questa nuova politica si rivolge alle navi delle ONG, alle navi mercantili e persino alle navi della marina straniera. Ritardi non necessari nello sbarco costringono le persone che necessitano di ...

L'inutile invasione dei Tir nell'Europa che Usa i treni : L'incidente tragico sull'A14 vicino a Bologna, dove un camion cisterna Gpl ha causato un'esplosione spaventosa, riapre il grande interrogativo. Se non sia meglio spingere maggiormente il trasporto ...

Migranti - Amnesty International accUsa Italia - Malta e Europa : "Collusi con la Libia" : In un rapporto di 27 pagine sostiene che fra giugno e luglio sono morte 721 persone in mare e sono più che raddoppiati (da 4.400 a 10mila) gli internati nei centri libici. "L'Ue più preoccupata di tenere le persone fuori piuttosto che salvare vite umane"

Le fratture strutturali fra Usa ed Europa non sono ricucibili sotto l'amministrazione Trump : ... che si riflette, in particolare, in tre aspetti: In primo luogo, l'Ue ha annunciato pubblicamente di voler diventare "centro e modello" della governance globale "di un mondo fortemente globalizzato, ...

Dazi - Coldiretti : con lo stop di Cina +283% sbarchi di Soia dagli Usa in EuropaSBARCHI SOIA Usa IN EUROPA : L’Unione Europea ha aumentato del 283% le importazioni di SOIA statunitense duramente colpita dalle ritorsioni cinesi scattate dopo le prime misure adottate dagli Stati Uniti nei confronti del gigante orientale. E’ quanto afferma la Coldiretti nel rendere noti i dati del primo report della Commissione Europea dal quale si evidenzia che stanno già avvenendo le maggiori importazioni di SOIA dagli USA previste dalla tregua sancita dall’incontro tra ...

Cosa vedere ad Acquapendente - la GerUsalemme d'Europa : ... non perdete il meraviglioso centro di Torre Alfina , annoverato tra i Borghi più Belli d'Italia, con il suo castello incantato e il magico Bosco del Sasseto , che richiama il mondo delle fiabe. In ...

Borsa : Europa positiva attende pil Usa : ANSA, - MILANO, 27 LUG - Esordio positivo per le Borse europee ma senza particolari spunti nell'ultimo giorno di scambi della settimana: Londra guadagna lo 0,2%, Parigi lo 0,08%, Francoforte lo 0,28%. ...

"Industria difesa europea non può competere con gli Usa finchè Europa dipende da NATO" - : L'Unione europea ha approvato il primo programma a sostegno dell'innovazione nel settore della difesa, che contempla la creazione di un fondo di 500 milioni di euro. Il programma dovrebbe aiutare le ...

Dazi - raggiunto accordo Usa-Europa : tregua armata fra Trump e Juncker : NEW YORK Svolta sui Dazi tra Usa e Ue. Al termine dell'incontro tra Junker e Trump, i due leader sono brevemente apparsi nel giardino della Casa Bianca per annunciare che un accordo preliminare è ...

Usa-Europa - la guerra dei due mondi tra monopoli digitali - dazi e antitrust : Dietro alla multa contro Google si gioca una sfida economica e politica molto più ampia tra Europa e Usa, sulla scia delle dichiarazioni del presidente Trump, che la settimana scorsa ha definito la Ue una «nemica» sul piano commerciale....

Perché Europa e Usa non riescono più a comunicare : In contemporanea con l’assemblea della Nato a Bruxelles, a Washington DC si è svolto l’incontro tra vari think tank europei e i loro corrispettivi statunitensi, con molti interventi dei rappresentanti dell’attuale amministrazione americana. Per due giorni si è ripetuta la medesima scena. Parlamentar