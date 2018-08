Il professor Sylos Labini | collaboratore di Morandi | Il ponte è un' opera d' arte

huffingtonpost

(Di sabato 18 agosto 2018) Nella sua carriera Francesco, docente a La Sapienza ed esperto di ponti, ha collaborato con i più grandi ingegneri italiani, tra questi c'era anche Riccardo, progettista delcrollato a Genova che porta il suo nome. In un'intervista a Il Manifesto spiega perché, secondo lui, tra le varie ipotesi sul futuro della struttura quella della demolizione dovrebbe essere esclusa:Quella dirimane un'd'. Tra le tante idee sulla demolizione/ricostruzione, fatti i dovuti controlli, bisognerebbe conservarlo, evitando di dare al progettista le responsabilità.Nell'epoca in cui il viadotto collassato il 14 agosto è stato costruito si preferiva il cemento all'acciaio perché quest'ultimo, ha sottolineato ile, era troppo costoso per il momento storico che viveva l'Italia. Il- costruito tra il 1963 e il 1967 - ...