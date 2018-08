CR7 Day | protesta a Verona degli ambulanti del Bentegodi

CR7-Day - protesta bancarelle Bentegodi : ANSA, - VERONA, 18 AGO - Il CR7-Day è cominciato con l'assalto a Verona, dove oggi pomeriggio il 'Fenomeno' debutterà nel campionato italiano nella gara Juve-Chievo. Ma ci sono già le prime proteste: ...

Fifa 19 : anche EA Sports celebra il #CR7DAY! Ecco la clip con Cristiano Ronaldo alla Juventus! : EA Sports ha da pochi minuti pubblicato una breve clip per celebrare il passaggio di Cristiano Ronaldo alla Juventus, proprio mentre si sta svolgendo a Torino la conferenza stampa del campionato portoghese Ecco la breve clip: Champions Rise. Forza @Cristiano! ⚫️⚪️ https://t.co/3aodp7OXDM #Fifa19 #CR7DAY #CR7JUVE pic.twitter.com/OKyteT7fLn — EA Sports Fifa (@EASportsFifa) July 16, 2018 Nelle […] L'articolo ...

Juventus-Cristiano Ronaldo Day - l’abbraccio con Chiellini e il saluto di Allegri : CR7 incontra i nuovi compagni [VIDEO] : Dopo le visite mediche, Cristiano Ronaldo si è spostato alla Continassa per conoscere i suoi nuovi compagni di squadra Prosegue senza sosta il primo giorno di Cristiano Ronaldo da giocatore della Juventus, il portoghese ha completato le visite mediche e si è spostato al centro sportivo per conoscere i suoi nuovi compagni. Prima l’incontro con Pjanic nello spogliatoio, poi la stretta di mano con Allegri e l’abbraccio con ...

Oggi è il CR7 Day : Nike celebra il campione con i suoi prodotti più importanti : Il fuoriclasse portoghese vive Oggi il suo primo vero giorno da giocatore della Juventus: il suo sport tecnico ha deciso di rendergli omaggio L'articolo Oggi è il CR7 Day: Nike celebra il campione con i suoi prodotti più importanti è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

CR7Day - il primo incontro di Ronaldo con i fan a Torino : Cristiano Ronaldo è arrivato al J Medical di Vinovo per le visite mediche di rito prima di cominciare la sua avventura con la Juventus. Ad accoglierlo decine di fan impazziti che si sono radunati già da ieri fuori dai più prestigiosi alberghi torinesi non appena la società bianconera ha mostrato su

Torino - è iniziato il CR7 day. Ronaldo è arrivato al centro medico della Juventus e ha incontrato i tifosi : E’ il grande giorno di Cristiano Ronaldo. Sono già circa 2mila i tifosi della Juventus davanti al J Medical in attesa dell’arrivo del fuoriclasse portoghese per le visite mediche. Massime le misure di sicurezza con la presenza di transenne, un centinaio di addetti ai lavori e diversi agenti di polizia. Ronaldo dopo i test medici si recherà nella sede della Continassa e alle 18.30 sarà presentato ufficialmente nel corso di una conferenza stampa ...

#CR7Day - i tifosi a Cristiano Ronaldo : «Portaci la Champions». Ora le visite mediche e poi la presentazione : Delirio Ronaldo. Mille tifosi hanno accolto questa mattina alle 9.55 il fenomeno portoghese all'arrivo al J-Medical, il centro medico del club, per le visite mediche. Ed è stata subito festa: l'...

Juventus – Cristiano Ronaldo Day : il giorno tanto atteso è arrivato - ecco CR7 al JMedical [GALLERY E VIDEO] : Cristiano Ronaldo è arrivato al JMedical e, prima di iniziare le visite mediche, ha salutato i tifosi presenti all’esterno della struttura Il giorno tanto atteso è arrivato, Cristiano Ronaldo comincia oggi la sua nuova vita con la maglia della Juventus. Visite mediche e conferenza stampa per l’asso portoghese, che già questa sera ripartirà per continuare le sue vacanze. Prima di cominciare i test medici, l’ex Real Madrid ...

Juventus - è il CR7-day : 200 giornalisti e bagno di folla al JMedical -FOTO- : CR7-day- Tutto pronto per il grande giorno. Cristiano Ronaldo si prepara ad abbracciare i suoi nuovi tifosi. Il portoghese sarà atteso in mattina al JMedical per le visite mediche di rito. Poi visita alla Continassa e conferenza stampa alle ore 18:00. bagno di folla totale al JMedical. Centro medico preso d’assalto dai tifosi già di […] L'articolo Juventus, è il CR7-day: 200 giornalisti e bagno di folla al JMedical -FOTO- proviene da ...

L'operazione #CR7 Day è partita : TORINO, 15 LUG - 'Cristiano Ronaldo è arrivato, L'operazione #CR7DAY è ufficialmente partita', scrive la Juventus sul suo sito ufficiale. Domani mattina il fuoriclasse portoghese sosterrà le visite ...

Calciomercato - a Torino è tutto pronto per il CR7 Day : Sarà un lunedì speciale per i tifosi bianconeri pronti ad abbracciare Cristiano Ronaldo. Si prevede un'affluenza record nella zona della Continassa, dove, in mattinata il fuoriclasse portoghese ...

'Bem-vindo em Torino' : città pronta per il Ronaldo-Day. Manifesti CR7 nei negozi del centro : 'Per Torino spiega il presidente di Ascom-Confcommercio Torino, Maria Luisa Coppa l'arrivo di un campione come Ronaldo è una formidabile occasione di traino per l'economia e per il marketing. Da ...

Juventus - lunedì è il Ronaldo-Day. Poi CR7 ripartirà per le vacanze : ... non un semplice incontro con i media in sala conferenza, vista l'entità delle richieste per presenziare all'evento con giornalisti in arrivo da tutto il mondo, ma la possibilità di utilizzare la ...

Cristiano Ronaldo-Juventus - le prime parole di Marotta e la data della presentazione : il “CR7 day” : Cristiano Ronaldo sconvolge la Serie A, il suo approdo alla Juventus verrà accolto dai tifosi bianconeri con un entusiasmo mai visto prima Cristiano Ronaldo-Juventus, affare fatto dopo una trattativa condotta in sordina in maniera sontuosa da Marotta ed Agnelli. Sotto traccia, un lavoro certosino per convincere il calciatore più forte al mondo a raggiungere la Serie A, dando lustro al nostro campionato un po’ in calo nelle ultime ...