Torino - Roma | cronaca diretta | risultato in tempo reale

Calciomercato - il pagellone di CalcioWeb : Roma e Juventus da 9 - 5 e Napoli da non sottovalutare - bene Milan ed Inter - il Torino è una grande sorpresa : Si è concluso il Calciomercato, la finestra estiva ha regalato grosse emozioni e colpi di scena, adesso ‘parola’ al campo con l’ormai immediato esordio. Una squadra che si è mossa assolutamente bene è la Juventus di Massimiliano Allegri che ha chiuso il colpo Cristiano Ronaldo, il più forte calciatore al mondo, dubbi invece sull’operazione con il Milan e con la doppia cessione di Higuain e Caldara. Super il mercato ...

Torino Roma : le probabili formazioni della prima giornata di Serie A : Da un lato il Torino, con tanta voglia di partire bene dopo un'ultima stagione trascorsa tra luci e ombre, dall'altro la Roma, a caccia di conferme e con grandi ambizioni dopo il terzo posto finale ...

Calciomercato Siviglia - chiesto Gonalons alla Roma. Contatti per Niang del Torino : Il francese è destinato a lasciare i giallorossi, soprattutto dopo l'arrivo nella rosa di Eusebio Di Francesco del connazionale Steven Nzonzi, proprio dal Siviglia,, fresco campione del mondo. La ...

Arbitri - Lazio-Napoli a Banti - la Roma a Torino con Di Bello. Pasqua per Cr7 : Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la prima giornata di andata del Campionato di Serie A ...

Ricordi giallorossi : Torino-Roma del 17 luglio 1981 : Torino e Roma si incontrano il 17 giugno 1981 allo stadio comunale di Torino per la finale di ritorno della Coppa Italia, arbitra il signor Michelotti. All’andata il match era finito 1 a 1 grazie al gol di Ancelotti e all’autogol di Santarini. I giallorossi si presentano in terra piemontese con Tancredi, Romano, Maggiora, Turone, Falcao, Benetti, Conti, Di Bartolomei, Pruzzo, Ancelotti e Scarnecchia. I tempi regolamentari terminano ...

Roma - i due Pellegrini in dubbio per la gara contro il Torino : La Roma si è ritrovata ieri mattina al Bernardini per proseguire la preparazione in vista dell'esordio in campionato con il Torino, domenica alle ore 18 all'Olimpico Grande Torino. Tutti a ...

Ondata di calore / Allerta meteo - bollino rosso su Torino e Roma : 12 città a rischio : Ondata di calore, Allerta meteo: bollino rosso su Torino e Roma. Sono dodici le città dove il livello di rischio è considerato molto alto. A Genova ci sono tre vittime di malore.(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 13:20:00 GMT)

E' morto Gustavo Giagnoni storico allenatore di Torino e Cagliari. Dal 77 al 79 sulla panchina della Roma : È morto Gustavo Giagnoni, storico allenatore del Torino e del Cagliari. Aveva 85 anni. La notizia è apparsa sul sito della squadra granata, che ne ricorda la 'profonda umanità e il temperamento ...

Ancora allerta caldo : domani bollino rosso anche a Roma e Torino : Sale a 12 il numero delle città con il massimo livello di rischio per la popolazione. A Genova altre tre vittime per malori legati alle alte temperature

Allerta caldo : a Genova 7 morti - anche a Roma e Torino previsto bollino rosso : Il bollino rosso era stato già assegnato alle città di Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Genova, Milano, Perugia, Trieste, Venezia e Verona.

Violino e violoncello - musicisti di strada in via Roma a Torino : Il centro di Torino è ormai da anni luogo di elezione di artisti e musicisti di strada, che allietano i passanti con spettacoli o piccoli concerti improvvisati. Il video che vi mostriamo è stato appena caricato su Youtube e mostra due giovani musicisti in via Roma, impegnato a suonare un Violino e un violoncello. ...

Calciomercato Roma - Gonalons : confronto con il Torino : Torino - Un giro d'orizzonte era già stato effettuato a giugno, ma per il passaggio di Gonalons dalla Roma al Toro le due società non erano entrate nel vivo della trattativa. Non era scappato, ...

Calciomercato Roma - asse caldissimo con il Torino : due cessioni ai granata per piazzare poi il colpo ad effetto : Il club giallorosso potrebbe vendere due giocatori al Torino per avere poi in mano il tesoretto utile per tentare l’assalto a Semassekou Contatti frequenti, asse caldissimo tra Roma e Torino che lavorano ad una doppia operazione che coinvolge Gonalons e Juan Jesus. I due giocatori sono finiti nel mirino di Mazzarri, che li vorrebbe per rinforzare la propria rosa e tentare l’assalto all’Europa League. LaPresse/AS ...