“Quelli no!” Alessandro Gassman | prima la paura e poi la rabbia

caffeinamagazine

: RT @whiteguidos: @FiorellaAmoruso @pattybonn @AlbertoBagnai A sta gente da fastidio i carrozzoni statali??????no i morti sotto le macerie, que… - 69Nique : RT @whiteguidos: @FiorellaAmoruso @pattybonn @AlbertoBagnai A sta gente da fastidio i carrozzoni statali??????no i morti sotto le macerie, que… - whiteguidos : @FiorellaAmoruso @pattybonn @AlbertoBagnai A sta gente da fastidio i carrozzoni statali??????no i morti sotto le macerie, quelli no - paradisoa1 : RT @fipo972: Lasciate entrare il cane coperto di fango, si può lavare il cane e si può lavare il fango.. Ma quelli che non amano nè il cane… -

(Di venerdì 17 agosto 2018) L’estate è da sempre una stagione tanto felice per le attese vacanze e le fughe verso mete esotiche quanto pericolosa proprio perché le città finiscono di colpo per svuotarsi, lasciando spazio a malintenzionati pronti ad approfittare dell’assenza dei proprietari delle case. Ne sanno qualcosa i genitori di Matteo Salvini, che proprio in queste ore si sono trovati a fare i conti con una spiacevolissima sorpresa: un gruppo di ladri è infatti entrato nella loro abitazione e si è appropriato dell’argenteria e della cassaforte, portata via di peso. I parenti dell’attuale ministro dell’Interno non sono però gli unici che hanno fatto una spiacevole scoperta. Un episodio più o meno analogo ha infatti visto coinvolto l’attorenella notte tra mercoledì 15 agosto e giovedì 16 in via dei Coronari, nel cuore di Roma, a due passi da piazza ...