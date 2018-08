Supercoppa Europea 2018 | Real Madrid-Atletico Madrid | programma | orari e tv Come seguire

oasport

: #UltimOra? ? #RealMadrid, #Modric convocato per la Supercoppa europea ? Il croato in viaggio con la squadra verso T… - SkySport : #UltimOra? ? #RealMadrid, #Modric convocato per la Supercoppa europea ? Il croato in viaggio con la squadra verso T… - DiMarzio : #RealMadrid anche #Modric tra i convocati per la Supercoppa?? - Step_Anto_Inter : Real Madrid, Luka Modric convocato per la Supercoppa Europea Come ampiamente annunciato, Luka Modric è stato uffi… -

(Di martedì 14 agosto 2018) Il primo atto della stagione continentale di calcio si giocherà a Tallin, in Estonia: domani sera, mercoledì 15 agosto, con inizio alle ore 21.00 alla Le Coq Arena si di sputerà la finale delladi calcio. Di fronte le due squadre di, dato che ilè detentore, da tre anni ormai, della Champions League, mentre l’ha vinto l’ultima edizione dell’Europa League. I Blancos sono alla ricerca della quinta affermazione, dopo i trionfi di 2002, 2014, 2016 e 2017, mentre i Colchoneros alzerebbero per la terza volta il trofeo al cielo, dopo 2010 e 2012. La partita verrà trasmessa in diretta tv su Rai 1 e su SkySport 1, mentre in streaming sarà visibile su RaiPlay e SkyGo. OA Sport,al solito, vi offrirà la diretta live testuale integrale in tempoe della sfida. Di seguito ilcompleto della partita. Finale...