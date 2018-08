Modica | bus scoperto per turisti | 7 fermate

Parte anche a Modica il servizio turistico di bus scoperto : Il bus avrà lo stesso funzionamento di quelli che ci sono in tutti i grandi centri di arte nel Mondo, con un unico biglietto si potrà salire e scendere quante volte si vuole nell'arco di una giornata.

Modica - abusivismo e mancata scerbatura : 22 denunce : 22 persone deferite alla Procura della Repubblica nel mese di luglio dalla polizia locale di Modica per abusivismo e inosservanza di ordinanze

Discarica abusiva in contrada Fasana a Modica : Discarica abusiva sequestrata in contrada Fasana , denunciata una persona dalla polizia locale di Modica . Trovati rifiuti di vario genere.

Modica - sequestrata merce ambulante abusivo : Più volte diffidato , più volte era tornato a stazionare con la propria bancarella a vendere oggettistica varia in Corso Umberto. Stamattina è stato posto fine a questo tira-molla con l'intervento ...

Modica - sequestrata merce ambulante abusivo : Sanzionato ambulante abusivo e sequestrata merce varia in corso Umberto a Modica .Stamattina durante controlli della Polizia Locale.

Marina di Modica e Maganuco - venditori abusivi : sanzioni fino a 500 euro : Il sindaco di Modica ha emanato un'ordinanza che prevede sanzioni da 25 euro e fino a 500 euro per i venditori abusivi a Marina di Modica e Maganuco .

Modica - occupazione abusiva di suolo pubblico 18 sanzioni da 169 euro : Sanzionati 18 ambulanti. Per i festeggiamenti in onore di San Pietro a Modica non avevano pagato l’occupazione di suolo pubblico