Quake Champions | gli sviluppatori potrebbero aggiungere mappe e personaggi di altri

Quake Champions diventa free-to-play da oggi : Il futuro di Quake Champions è gratis. Ed è già arrivato. La versione gratuita di Quake Champions è ora disponibile, in via permanente, tramite il programma di avvio Bethesda e su Steam. Il gioco può già essere scaricato tramite il programma di avvio di Bethesda.net e su Steam. Per festeggiare l’uscita e il QuakeCon, i giocatori che effettueranno ...

QuakeCon 2018 : nel corso dell'evento si terranno i tornei eSport di Quake Champions e The Elder Scrolls Legends : Manca solo una settimana al QuakeCon 2018 e volevamo ricordarti dei due tornei eSport che si terranno nel corso dell'evento: The Elder Scrolls: Legends Masters Series e il prossimo evento importante di Quake Champions, il QuakeCon Open. TESL Masters Series - Giovedì 9 agosto - Venerdì 10 agosto Le qualificazioni per The Elder Scrolls: Legends Masters Series, con eventi online e offline, sono in corso dal 30 giugno, e la ...

E3 2018 : Quake Champions - prova : L'impatto di Blizzard sulla scena degli sparatutto con l'arrivo di Overwatch è stato innegabile: il focus sul diversificare l'esperienza di gioco al massimo pur mantenendo il bilanciamento del gameplay è da sempre stato il loro marchio di fabbrica degli sviluppatori di Irvine. Prima con gli strategici (Warcraft, Starcraft) poi con gli RPG (World of Warcraft) e infine proprio con lo shooter che un paio d'anni fa li ha fatti emergere come ...

Il nuovo aggiornamento di Quake Champions aggiunge i bot e nuove funzionalità nell'arena : Quake Champions continua a evolversi nella fase di accesso anticipato grazie anche al sostegno della community, e questo mese non fa eccezione. A partire da oggi, l'aggiornamento di giugno introduce nuove funzionalità che faciliteranno l'accesso al gioco, tra cui la presenza di una delle funzioni più richieste: i bot. AGGIORNAMENTI Inoltre è stato aggiunto quanto segue:Read more…