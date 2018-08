Inter | Keita | “Sono molto contento Spalletti decisivo per il mio arrivo”

Calciomercato Inter - le prime parole di Keita da nerazzurro : “ecco chi mi ha convinto a venire qui” : L’esterno offensivo ex Lazio è arrivato ieri sera a Milano, oggi sosterrà le visite mediche per poi firmare il suo nuovo contratto con l’Inter Giornata importante quella di oggi per Keita Balde, impegnato tra l’Humanitas di Rozzano e la sede dell’Inter per la firma sul suo nuovo contratto. Il giocatore ex Monaco arriva in nerazzurro con la formula del prestito di 5 milioni con diritto di riscatto fissato a 34, un ...

Inter - il giorno di Keita : "Qui per Spalletti". Visite mediche e firma : Parole confermate dal procuratore nell'Intervista sulla Gazzetta dello Sport di oggi: "Gli è rimasta la voglia di esplodere nel paese che l'ha cresciuto calcisticamente. Ha 23 anni, è il momento per ...

Inter - ecco Keita : stasera a Milano - domani le visite mediche : L’Inter ha piazzato il colpo Keita, un altro importante innesto per la campagna di rafforzamento del club nerazzurro che si candida ad essere grande protagonista nella prossima stagione. Il calciatore ex Lazio sarà presto un calciatore dell’Inter, l’attaccante è in viaggio verso Milano e già nella giornata di domani sosterrà le visite mediche. Si tratta di un colpo molto importante per Luciano Spalletti, Keita può infatti ...

Inter - Keita stasera a Milano : domani le visite mediche. Può farcela per il Sassuolo : Keita Baldé arriva stasera a Milano. Afp Da qualche giorno non c'erano più dubbi, ma adesso è davvero tutto fatto. Solo le visite mediche e le firme separano Keita Baldé dal diventare un giocatore ...

Colpo Inter - Keita arriva a Milano : i dettagli economici : Keita Baldè si appresta a vestire la maglia dell’Inter ed a creare un attacco di primissimo livello che Spalletti dovrà cestire al meglio Keita Baldè arriva a Milano, sponda Inter. Questa sera il calciatore sarà in città e domani svolgerà le rituali visite mediche prima della firma sul suo nuovo contratto nerazzurro. Una trattativa ben condotta da Ausilio, trattativa che al momento non prevedere Candreva come contropartita. 5 milioni ...

Calciomercato Inter - Keita a Milano : lunedì mattina le visite mediche : Mancavano solo dei piccoli dettagli da sistemare dopo l'accelerata decisiva dei giorni scorsi , ma adesso ogni tessera del puzzle si è perfettamente incastrata: Keita Baldé nella prossima stagione ...

Keita all'Inter - domani visite mediche : ANSA, - MILANO, 12 AGO - Keita Balde Diao è pronto a diventare un giocatore dell'Inter. Il 23enne attaccante senegalese, nato in Spagna, dovrebbe arrivare in serata a Milano: domani sono in programma ...

Colpo Inter - Keita arriva a Milano : i dettagli : Keita Baldè si appresta a vestire la maglia dell’Inter ed a creare un attacco di primissimo livello che Spalletti dovrà cestire al meglio Keita Baldè arriva a Milano, sponda Inter. Questa sera il calciatore sarà in città e domani svolgerà le rituali visite mediche prima della firma sul suo nuovo contratto nerazzurro. Una trattativa ben condotta da Ausilio, trattativa che al momento non prevedere Candreva come contropartita. 5 milioni ...

Inter - Keita LIVE : Tutto fatto, l'Inter si prepara ad abbracciare Keita Baldé Diao. Dopo l'accordo trovato nella giornata di venerdì con il Monaco, per un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 30 milioni di euro, l'attaccante senegalese si prepara a compiere i suoi primi passi nel mondo nerazzurro.--19.30 DOMANI LE VISITE - Per domattina sono in programma le visite mediche di Keita, che nella serata di oggi dovrebbe raggiungere Milano.

Milan - Bakayoko a Milano. E l'Inter aspetta Keita : Il Milan abbraccia Bakayoko . Il centrocampista francese di origini ivoriane sbarca a Milano per le visite mediche , in programma domani, che anticipano la firma sul contratto con rossoneri. Leonardo ...

Inter e Milan - colpi last minute : arrivano Keita e Bakayoko : Inter E Milan- Ultimi colpi di mercato in vista dell’imminente inizio di stagione. Milan e Inter affondano il colpo e si preparano ad un’annata da autentiche protagoniste. Per quel che riguarda l’Inter, sembrerebbe esser ormai totale l’accordo con il Monaco per il passaggio di Keita Balde in nerazzurro. L’attaccante completerà il parco attaccanti messo a […] L'articolo Inter e Milan, colpi last minute: ...

Inter scatenata - preso Keita dal Monaco : situazione di stallo con Modric : L'Inter è scatenata sul mercato, la società del gruppo Suning ha appena raggiunto l'accordo con Keita Baldè, esterno offensivo del Monaco. Il senegalese è l'ennesimo colpo del club milanese che, dopo aver acquistato Radja Nainggolan, Matteo Politano, Stefan De Vrij, Kwadwo Asamoah e Lautaro Martinez può contare nella sua schiera di possibilità anche l'ex Lazio che tanto bene aveva fatto con Simone Inzaghi due stagioni fa. Intanto nessuna novità ...

Keita Baldé è un giocatore dell'Inter - arriva a lunedì : Keita Baldé è ufficialmente un giocatore dell' Inter . L'amore per il centrocampista era nato già dal calciomercato estivo dello scorso anno ma per problemi di fair-play finanziario e per l'...

Keita all’Inter - è fatta : cifre - dettagli e la questione Candreva : Keita Baldè si appresta a vestire la maglia dell’Inter, il club nerazzurro pronto a completare l’affare con il Monaco Si è conclusa con un prestito oneroso a 5 milioni con un diritto di riscatto fissato a 35, la trattativa tra l’Inter ed il Monaco per Keita Baldè. Al momento dunque l’affare viaggia per conto suo, diviso da quello che riguarda Candreva, il quale potrebbe finire nel principato in un secondo momento. ...