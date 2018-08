Emma Marrone balla la Kikichallenge nel frigo | la sua versione è tutta da ridere Video

Emma Marrone/ "Se sei una persona educata - sei un po' sfigata" (Maurizio Costanzo Show - replica) : Emma Marrone , la nota cantante salentina aveva parlato di cyberbullismo durante la puntata del Maurizio Costanzo Show che va in onda stasera in replica su Rete 4.(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 07:03:00 GMT)

Emma Marrone/ Dopo l’attacco di un fan viene difesa da Mattia Briga : “Anche con me hai sempre fatto le foto” : Dopo l'attacco di un fan, di essere stata scortese durante un loro incontro, Emma Marrone è stata difesa dall'amico Mattia Briga : "Con me, le foto, le hai sempre fatte"(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 11:33:00 GMT)

Emma Marrone con la frangia - lo scivolone di Federica Pellegrini tra i commenti : ecco la gaffe!!! : La foto di qualche anno fa di Emma Marrone infiamma i social, ma la campionessa di nuoto Federica Pellegrini commette errore “Non era proprio male la frangetta?”. Emma Marrone accende la miccia su Instagram, pubblicando una foto di qualche anno fa, e i follower si scatenano. Alcuni preferiscono il look di oggi, altri le consigliano di riprovare, ma tutti sono d’accordo su una cosa: frangia o no, Emma è una “gran ...

Emma Marrone super sui social. Ma Federica Pellegrini commenta e fa una gaffe : “Non era proprio male la frangetta?”. Emma Marrone accende i fan su Instagram. La cantante salentina ha pubblicato una foto di qualche anno fa, scatenando una pioggia di commenti. Alcuni preferiscono il look di oggi, altri le consigliano di riprovare, ma tutti sono d’accordo su una cosa: frangia o no, Emma è una “gran figa”. C’è poi anche un commento di Federica Pellegrini , che nell’esprimere un ...

Emma MARRONE/ Apre la serata a Ostuni con "Mi parli piano" e "Il paradiso non esiste" (Battiti Live 2018) : EMMA MARRONE è ormai una presenza fisa del Battiti Live . La cantante è tra i protagonisti della prima puntata in onda questa sera, giovedì 2 agosto, su Italia 1.(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 21:26:00 GMT)

BATTITI LIVE 2018/ Prima tappa Ostuni - cantanti e diretta. Apre l'artista di casa Emma Marrone (Italia 1) : BATTITI LIVE 2018 , la Prima tappa da Ostuni in onda oggi, giovedì 2 agosto, in Prima serata su Italia 1: diretta e cantanti . Sul palco Emma Marrone , Ermal Meta e Fabrizio Moro.(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 20:40:00 GMT)

Emma Marrone/ Ancora una volta al centro del gossip per via di un duro scontro con un fan (Battiti Live 2018) : Emma Marrone è ormai una presenza fisa del Battiti Live . La cantante è tra i protagonisti della prima puntata in onda questa sera, giovedì 2 agosto, su Italia 1.(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 08:29:00 GMT)

Emma Marrone - vacanze da sogno in Sicilia : ma sulle arancine è lite social : FUNWEEK.IT - Come sappiamo dai post che pubblica su Instagram, Emma Marrone sta trascorrendo qualche giorno di vacanza in Sicilia e precisamente a Cefalù: il racconto social della sua fuga non ci ha ...