Chi ha sbagliato deve pagare A un anno dalla morte di Niccolò Ciatti | il

Maria Elena BosChi : «Ho sbagliato a dire che lasciavo la politica» : "Ho sbagliato a dire che avrei lasciato la politica" dopo la sconfitta al referendum: a dirlo è la deputata del Pd, Maria Elena Boschi, ospite del programma di Rai Tre "Agorà Estate" 7 agosto 2018

BosChi : “Ho sbagliato a promettere l’addio alla politica in caso di sconfitta al referendum” : L'ex ministro dei Rapporti col Parlamento torna sulla "promessa" (poi non mantenuta) di abbandonare la vita politica nel caso di sconfitta della riforma della Costituzione al referendum: "Sono stata presa dall'entusiasmo di una battaglia in cui io ho creduto io e con noi c'era il 40% degli italiani".Continua a leggere

Sversamento liquami ad Aci Trezza - il Gruppo M5S all'Ars : "Una indecenza - Chi ha sbagliato paghi" : ... che rimane di una gravità assoluta, specie in un periodo dell'anno in cui la Sicilia dovrebbe esprimere il meglio di sé con i suoi visitatori e invece concludono offre questi spettacoli indecenti, ...

Papa Francesco : "pena di morte inammissibile"/ Cambia il CateChismo : "La Chiesa ha sbagliato" - il mea culpi : Papa Francesco Cambia il Catechismo della Chiesa Cattolica: "la pena di morte è sempre inammissibile". Eliminate le ultime "restrizioni" e "casi limite" presenti nelle precedenti versioni(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 16:55:00 GMT)

Pd - Prestipino : 'Su Marino i dem hanno sbagliato. Renzi? Un vero leader - guai a Chi ce lo tocca' : «Sulle dimissioni di Marino sono stati sbagliati i tempi e le modalità, ma era un periodo difficilissimo sia per il Pd che per la città di Roma». E' intervenuta così Patrizia Prestipino durante il dibattito organizzato alla Festa dell’Unità, che l'ha vista confrontarsi con il vicepresidente della Camera, Ettore Rosato. --In merito all'uscita di scena dell'ex sindaco, che nel 2015 dovette rinunciare all’incarico in seguito alle dimissioni di ...

Musei - FrancesChini non ci sta : 'Sbagliato abolire le domeniche gratis' : Rinunciarci solo per marcare una discontinuità politica è un errore grave e per questo chiedo al governo e al ministro Bonisoli di ripensarci'. L'ex titolare dei Beni culturali non ci sta e contesta ...

Laura Chiatti dà una lezione al direttore della rivista di gossip : 'ma quale pancetta?! Sta lanciando un messaggio sbagliato' : 'S ono scatti modificati', ha infatti affermato la Chiatti accusando il giornale di cronaca rosa. Alle accuse dell'artista italiana ha risposto Mayer in persona, che a sua volta ha accusato la moglie ...

Laura Chiatti dà una lezione al direttore della rivista di gossip : “ma quale pancetta?! Sta lanciando un messaggio sbagliato” : Laura Chiatti si scaglia ancora contro il direttore del giornale che l’ha sbattuta in prima pagina con una pancia finta Laura Chiatti mostra la sua pancia piatta, dopo che il direttore del giornale di gossip ha ribadito la sua posizione per quanto riguarda le foto pubblicate. L’attrice italiana, sbattuta tra le pagine di ‘Di Più‘, era stata fotografata con una pancia rotonda, per cui si era ipotizzata la sua terza ...

Scuola : “La Chiamata diretta va regolata così - sbagliato cancellarla” : La chiamata diretta è stato il primo argomento spinoso che il Ministro dell’Istruzione Bussetti ha deciso di affrontare. Non tutti i docenti sono stati d’accordo nell’abolirla, alcuni hanno anche motivato la loro posizione. E’ quello che è accaduto con la lettera che leggerete di seguito giunta nella nostra redazione. C’è da dire che quello relativo […] L'articolo Scuola: “La chiamata diretta va ...

Mattarella - ‘hanno ucciso il fratello sbagliato’ : 39 profili social sotto inChiesta : Potrebbero costare molto caro ai loro autori gli insulti e le minacce postati sui social network contro il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a cavallo tra la fine di maggio e l’inizio di giugno [VIDEO]. La Procura di Palermo, infatti, dopo aver aperto una immediata inchiesta, si appresta ora ad iscrivere nel registro degli indagati i nomi dei titolari di 39 account, tra Facebook e Twitter, dai quali sarebbero partiti i pesanti ...