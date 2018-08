Beach Soccer - Catania campione d'Italia : ANSA, - Catania, 12 AGO - Lo scudetto del Beach Soccer italiano targato Figc-Lega Nazionale Dilettanti se lo cuce sulle maglie la DomusBet Catania al termine di una splendida finale tricolore vinta ...

Per la Notte dei Desideri di Porto Sant'Elpidio "volano" i sogni dei bambini e c'è attesa per il Mundial Beach Soccer : ... un evento promosso dalla Regione Marche che unisce 18 comuni della costa con oltre 35 eventi tra musica, teatro, danza, sport, spettacoli e lancio di palloncini per esprimere un Desiderio nella ...

La Lic vince il torneo di Beach Soccer a Verolanuova : Al termine di una finale entusiasmante la Lic riesce a superare 7-6 la Central Farma e si aggiudica il torneo di beach soccer. Spettacolo a Verolanuova Si è conclusa in bellezza la Marathon beach ...

Beach Soccer - Euroleague 2018 : Italia travolta dalla Svizzera - poker di Dejan Stankovic! Finisce 7-1 a Baku : L’Italia chiude con due sconfitte la prima tappa dell’Euroleague 2018 di Beach soccer che si è svolta nel weekend a Baku (Azerbaijan). Gli azzurri, dopo essere stati battuti dall’Ucraina ai calci di rigore, sono stati travolti dalla Svizzera per 7-1. Mattatore indiscusso un indemoniato Dejan Stankovic, intramontabile icona serba che abbiamo ammirato nella nostra Serie A e che oggi si è scatenato mettendo a segno ben 4 gol. A ...

Beach Soccer - Euroleague 2018 : Italia sconfitta dall’Ucraina ai calci di rigore : A Baku (Azerbaijan) l’Italia è stata sconfitta dall’Ucraina nella prima tappa dell’Euroleague 2018 di Beach soccer. Gli azzurri, dopo l’esordio vincente contro la Germania (3-0), si sono dovuti arrendere ai calci di rigore dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi sul 2-2. Korniichuk aveva sbloccato l’incontro sul finale di primo tempo con un bel sinistro al volo, l’Italia era poi riuscire a ribaltare ...

Beach Soccer - prima tappa Euroleague 2018 : l’Italia batte la Germania all’esordio : L’Italia inizia nel migliore dei modi la prima tappa della Euroleague di Beach soccer. A Baku (Azerbaijan) gli azzurri hanno sconfitto la Germania con un netto 3-0. I ragazzi del CT Emiliano Del Duca sono sempre stati in totale controllo della partita: dopo un primo tempo avaro di emozioni eccezion fatta per il palo colpito da Di Palma, la nostra Nazionale ha alzato il ritmo e ha sbloccato l’incontro in avvio di secondo tempo grazie ...

Beach Soccer Serie A-On - vittoria di carattere dell'Happy Car Samb contro Pisa : Uno sport in cui è grandissimo lo spirito di sacrificio e dove un granello di sabbia può fare la differenza. Oggi abbiamo vinto con merito una partita difficile contro un avversario tosto come il ...

Beach Soccer - Italia impegnata a Baku per la prima tappa di qualificazione agli Europei : 10 azzurri convocati : Sono dieci gli azzurri convocati per la prima tappa delle qualificazioni all’Euro Beach soccer League Arriva l’estate e si apre come ogni anno la stagione del Beach soccer azzurro, con l’ItalBeach che sarà impegnata dal 22 al 24 giugno a Baku nella prima tappa delle qualificazioni all’Euro Beach soccer League. Il neo ct Emiliano Del Duca ha convocato 10 giocatori per la trasferta nella capitale dell’Azerbaigian, ...