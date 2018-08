Erdogan travolto si rifugia in Allah

ilgiornale

(Di sabato 11 agosto 2018) I t's the economy stupid, è l'economia stupido! Valeva come frase chiave della campagna elettorale di Clinton contro Bush nel 1992, e adesso fa un effetto secco quando si vede l'isterismo di Tayypdi fronte al tracollo: il suo atteggiamento di continua minaccia interna e internazionale, la prepotenza che si trasforma in repressione senza pari, l'autoritarismo da sultano specie da quando ha vinto le elezioni il 24 giugno risultano irrilevanti o persino ridicole di fronte alla bancarotta. Si tratta di miliardi, ieriha capito che le sanzioni americane stanno veramente entrando in vigore, che l'inflazione è al 16% e cresce e la banca centrale non è capace di aumentare i tassi, che la moneta perde l'11,5% ogni giorno, che Trump ha deciso di alzare le tariffe sull'importazione di alluminio e di acciaio. La frana è incontenibile, la mitologia del leader islamista che può ...