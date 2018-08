Un consigliere di Casale Monferrato scrive a Trump | L' amianto è pericoloso | non

huffingtonpost

(Di venerdì 10 agosto 2018) Era stato bandito, in tutto il mondo, nel 1989, ma da qualche giorno l'utilizzo dell'nell'edilizia è di nuovo legale negli Stati Uniti. La decisione, presa dall'Epa (Agenzia di protezione dell'ambiente degli Stati Uniti), ha suscitato lo sconcerto di Luca Servato,comunale di, il comune in provincia di Alessandria tristemente noto per la morte di più di 2500 persone, dovuta proprio al contatto con l'l'. Nella cittadina aveva sede uno dei più importanti stabilimenti dell'azienda Eternit, produttrice del materiale di cui si è scoperta la nocività dopo che era stato diffusamente utilizzato, anche in Italia, nell'edilizia.Servato, dopo aver letto la notizia della reintroduzione dell'in Usa- riportata in Italia da Il Corriere della Sera - ha deciso di mandare un'e-mail direttamente a. Il ...