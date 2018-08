Sparatoria in Canada | 4 morti Polizia | non uscire di casa

Canada - Sparatoria a New Brunswick : almeno 4 morti. Polizia : “Emergenza non è finita - restate in casa” : Sono almeno 4 i morti causati da una sparatoria ancora in corso a New Brunswick, zona residenziale di Fredericton, in Canada, nella regione del Quebec. La Polizia, tramite i propri account social, ha invitato residenti e lavoratori a rimanere chiusi in casa e negli uffici, “con le porte chiuse a chiave”, perché le persone che hanno aperto il fuoco non sono ancora state rintracciate. Gli agenti hanno anche invitato le persone che si ...

Sparatoria in Canada - almeno 4 morti. La polizia : “Non uscite di casa” : almeno quattro persone sono morte in una Sparatoria a New Brunswick, in Canada. Lo riporta Skynews citando la polizia che ha invitato tutti gli abitanti della zona a «restare in casa». La Sparatoria è ancora in corso....

Sparatoria in Canada - almeno 4 morti : 13.55 almeno quattro persone sono morte in una Sparatoria a Fredericton, capoluogo della provincia del New Brunswick, nel Canada orientale. La polizia parla di diverse vittime tra morti e feriti e ha invitato tutti gli abitanti della zona a "restare in casa". La Sparatoria è ancora in corso.

Canada - Sparatoria in strada : 4 morti La polizia : «Restate in casa» : Almeno quattro persone sono morte in una sparatoria a New Brunswick, in Canada. Lo riporta Skynews citando la polizia che ha invitato tutti gli abitanti della zona a «restare in casa». La...

Canada - Sparatoria in strada a Toronto Due morti e 14 feriti. Ucciso l’assalitore | : La polizia: “Prematuro parlare di terrorismo”. Coinvolta anche una bambina. Alcune vittime medicate in strada, altre sono state trasportate negli ospedali

Canada - Sparatoria a Toronto : un morto e 13 feriti. L’assalitore ripreso mentre entra in azione con la pistola in pugno : Un uomo ha aperto il fuoco nel quartiere di Greektown, a Toronto, in Canada, nella notte, uccidendo una persona e ferendone altre 13. Anche l’attentatore è morto, ucciso durante uno scontro a fuoco con le forze dell’ordine. L’altra vittima è una giovane donna, ha detto il capo della polizia Mike Saunders, aggiungendo che è ancora presto per sapere le motivazioni dell’uomo. Una delle persone rimaste ferite, una ragazza, versa in condizioni ...