Samsung Galaxy Note 9 Amazon | E’ Già Disponibile

Samsung Galaxy Note 9 è realtà - ma il prezzo spaventa. Meglio Note 8? Schiariamoci le idee : Rispondere a queste domande è affatto semplice. In questo articolo cercheremo di analizzare le differenze tra Samsung Galaxy Note 9 e Galaxy Note 8

Samsung Galaxy Note 9 ottiene la certificazione "Signature" di YouTube : Samsung, durante l'evento Unpacked di ieri pomeriggio, ha sottolineato che il Galaxy Note 9 (nuovo smartphone in arrivo durante le prossime settimane) sarà un […]

Prenotando Samsung Galaxy Note 9 potrete avere fino a 600 euro di sconto cedendo il vostro vecchio smartphone : fino al 23 agosto 2018, Prenotando o noleggiando Samsung Galaxy Note 9 potrete ottenere una supervalutazione del vostro vecchio smartphone fino a 600 euro, […]

Tutte le novità di Samsung : lancia il Galaxy Note9 : New York, askanews, - Rimanere leader nel mondo super competitivo della tecnologia è una sfida che Samsung ha accettato e per questo lancia il suo nuovo smartphone. A New York il colosso sudcoreano ha presentato il suo ultimo gioiello il ...

Samsung apre il sipario su Galaxy Note 9. Il nuovo phablet con S Pen autonoma e fotocamera migliorata : Mesi di indiscrezioni hanno accompagnato il momento tanto atteso da milioni di appassionati di tecnologia, che avrebbe visto Samsung Electronics svelare al mondo il nuovo esponente della sua famiglia di phablet. E quel momento è finalmente arrivato ieri, nel corso di una conferenza organizzata a New York che ha visto protagonista il nuovo dispositivo top di gamma del colosso sudcoreano. C’è da dire che, considerata la mole di ...

Samsung Galaxy Note 9 vs Galaxy Note 8 : Il confronto : Il Galaxy Note 9 è ufficiale. Ecco le differenze con il Galaxy Note 8 e vediamo se conviene passare alla nuova versione Samsung Galaxy Note 9 vs Galaxy Note 8: Il confronto Il nuovo Galaxy Note 9 è ufficiale. Il phablet di riferimento dell'intero mondo Android segna un nuovo passo avanti verso la perfezione, ora […]

La S Pen - con Samsung Galaxy Note 9 - non è più un semplice pennino : Nelle scorse ore Samsung ha pubblicato un'infografica dedicata a S Pen, soffermandosi su alcune delle feature innovative di questo accessorio

Patch di sicurezza di agosto per Samsung Galaxy S9/S9 Plus e Galaxy S8/S8 Plus : Samsung Galaxy S8 e S8 Plus no brand si aggiornano in Italia con le Patch di sicurezza di agosto 2018, le stesse che proseguono il loro rollout su Galaxy S9 e S9 Plus in Europa.

Samsung Galaxy Note 9 più sicuro e bello con le cover ufficiali : Insieme al Samsung Galaxy Note 9, il produttore ha come da tradizione presentato anche diversi accessori ufficiali. Scopriamo insieme le sue custodie

Samsung Galaxy Note 9 è già in pre-ordine su Amazon Italia : Samsung Galaxy Note 9 è stato presentato meno di un giorno fa all'evento di New York ed è già in pre-ordine su Amazon, con disponibilità dal 24 agosto.

Ecco le principali novità della S Pen di Samsung Galaxy Note 9 : Nelle scorse ore Samsung ha pubblicato un'infografica dedicata a S Pen, soffermandosi su alcune delle feature innovative di questo accessorio

Samsung Galaxy Watch - l’orologio che tiene d’occhio il tuo benessere : Insieme al nuovo Samsung Galaxy Note 9, il colosso coreano decide di lanciare anche il nuovo Samsung Galaxy Watch, l’esordio della famiglia Galaxy nel mondo degli smartWatch. Il successore del Gear S3 cerca di ripetere quanto di buono fatto in ambito smartphone e tablet anche nel mondo degli indossabili dove Samsung deve recuperare tanto terreno nei confronti di Apple. Per questo motivo ricorre al meglio dell’ecosistema Galaxy anche ...

Fino a 600 euro di sconto sul prezzo Samsung Galaxy Note 9 con permuta Samsung - Huawei - LG e iPhone : valutazione completa : Inutile negarlo: il prezzo Samsung Galaxy Note 9 è il più alto di sempre per la serie Note, sebbene il device (come raccontato nel nostro approfondimento) porti con se un gran numero di novità per la fotocamera, la batteria, per non parlare della tecnologia DeX e della rivoluzionaria S Pen. Come è possibile risparmiare sul costo fin da subito con il programma di permuta dell'usato ufficiale del produttore? Quali smartphone Samsung, Huawei, LG e ...