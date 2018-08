Salvini “Via genitore 1 e 2 dal modulo richiesta per la Carta di Identità” “Si torna a

Salvini : “Via Genitore 1 e Genitore 2 - sui moduli Viminale ‘madre’ e ‘padre’. Negozi marijuana? Fenomeno pericoloso” : Ha fatto modificare i moduli online del Viminale per la carta d’identità, cancellando “ Genitore 1” e “ Genitore 2” e rimettendo “madre” e “padre“. Lo ha lasciato perplesso la decisione (all’unanimità) del consiglio regionale della Lombardia di distribuire contraccettivi gratis nei consultori. Ha avviato un confronto con la ministra della Salute Giulia Grillo per affrontare il ...

Salvini - “Lega delle Leghe in Ue”/ Da Pontida ‘scompare’ il Nord : “via élite da Europa”. Scontro con M5s : Matteo Salvini, "Lega delle Leghe in Ue: via le elite dall'Europa": da Pontida "scompare" il Nord e parte la caccia verso il 40%. Scontro con M5s: il progetto di "nuova" Destra europea(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 11:04:00 GMT)