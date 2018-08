Lira turca KO con tweet Trump e Erdogan | -14% a nuovo minimo record | ETF azionario -42%

Crollo della Lira turca : la crisi di Ankara spaventa i mercati - : Finanza & Dintorni Il Crollo della lira turca e la crisi economica di Ankara spaventa i mercati. Il punto centrale è la mancanza di indipendenza della banca centrale turca, comandata a bacchetta da ...

Lira turca - le tre cause che hanno portato al disastro. E Trump aumenta i dazi su acciaio e alluminio : Sono geopolitiche, monetarie e macroeconomiche le ragioni che hanno innescato la crisi valutaria in Turchia nel giorno in cui la Lira tracolla sul dollaro del 12% al minimo storico di 6,2. Le pressioni di Erdogan sulla Banca centrale sono uno dei principali fattori di vulnerabilità...

Crisi Lira turca - Erdogan : 'In corso campagne contro il nostro Paese' : Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, denuncia "campagne" internazionali volte a colpire il suo Paese e invita i suoi cittadini a non farsi prendere dal panico per il crollo della lira sui ...

Colpo basso di Trump a Erdogan : "La Lira turca è in calo - raddoppiamo i dazi su acciaio e alluminio" : In un momento di crisi della lira turca a Trump interviene con un 'Colpo basso', destinato a peggiorare la situazione dello stato di Erdogan. E lo fa con un'arma che sta utilizzando spesso negli ultimi mesi: l'imposizione di ulteriori dazi: "Ho appena autorizzato un raddoppio dei dazi sull'acciaio e l'alluminio della Turchia in quanto la loro valuta, la lira turca, è in rapido calo nei confronti di un dollaro molto forte - ha affermato in ...

Turchia - Erdogan esorta i cittadini a sostenere la Lira turca : Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha sollecitato i suoi concittadini a cambiare le loro valute estere per sostenere la lira turca dopo il crollo sui mercati valutari. "E' in corso una lotta ...

Crolla la Lira turca - preoccupano le banche Ue : le Borse in calo Erdogan : «Dio è con noi» : Incidono pesantemente le sanzioni Usa, nonostante la Turchia sia uno storico alleato Nato, per la politica di Erdogan nei confronti dei dissidenti. Non si esclude un intervento riparatore del Fmi. La ...

Economia - Lira turca a picco - mercati in allerta : ... nell'ultimo anno, infatti, la moneta turca ha perso un terzo del valore e non solo per la politica di contrasto alle potenze europee ma anche, spiegano gli esperti, per il monopolio imposto da ...

Crolla la Lira turca - mercati in allarme. Bce teme per banche italiane e spagnole : Istanbul, stretta tra inflazione e crollo della lira, arriva a nuovi minimi storici. In rosso le borse europee, mentre il leader Erdogan denuncia una campagna messa in atto contro Ankara. ...

Lira turca sprofonda a minimi record su timori economia - rapporti... : sprofonda a nuovi minimi storici la Lira turca che oggi è arrivata a cedere fino oltre 14% sul dollaro, innescando un generale panico sui mercati del paese, il cui contagio arriva fino ai titoli ...