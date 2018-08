Calenda è con Keita Tifosi Inter impazziti sul web

Di Maio a In Onda - Calenda attacca : "Sproloquio senza contraddittorio - cambiate canale" : Non un semplice attacco a Luigi Di Maio, ma pure al contorno. L’ex ministro allo sviluppo economico lancia l’ennesimo affondo al suo successore, tirando in ballo anche la trasmissione che lo ospitava, ovvero In Onda.Nella prima parte della puntata lunga del giovedì, Luca Telese e David Parenzo hanno intervistato il leader dei Cinque Stelle e, tra i tanti sul tavolo, non poteva non esserci spazio per il caso Ilva.prosegui la letturaDi Maio ...

Consiglio Regionale - Calenda porta in aula la luce della memoria di Marcinelle : ... oggi, in Molise la dignità al diritto al lavoro e garantire, con forte dovere civico, il rispetto delle norme sulla sicurezza evitando sempre più notizie di cronaca di morti bianche sul lavoro".

Basket Nba - il Calendario : Natale con Golden State-Lakers : NEW YORK - Si alza il velo, anche se parzialmente, sulla prossima stagione Nba. La Lega professionistica statunitense ha pubblicato una parte del calendario del nuovo campionato: la prima settimana, ...

Dl dignità - Bentivogli (Fim Cisl) vs Alemanno : “Meglio farsi le foto con Calenda che coi Casamonica”. E attacca Cgil : Botta e risposta al vetriolo a Omnibus (La7) tra il segretario della Fim Cisl, Marco Bentivogli, e l’ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno. Il primo motivo della polemica è il decreto di dignità, sul quale Bentivogli è tranchant: “Questo decreto, purtroppo, è figlio di due estensori, che sono i consulenti giuridici più ideologici della Cgil, con una idea pre-novecentesca del lavoro. E affidare a loro la scrittura del decreto di dignità ...

USR Sicilia - AT Catania : Calendario convocazioni immissioni in ruolo : Catania, 7 agosto 2018 – Ecco, finalmente, il tanto atteso Calendario riguardante le date delle convocazioni relative alle operazioni di immissione in ruolo dei docenti inclusi nelle graduatorie di merito e ad esaurimento. USR Sicilia, AT Catania: Calendario operazioni propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico 2018/19 Al fine di conciliare l’esigenza di procedere ad una quanto più […] L'articolo USR Sicilia, AT ...

Ferragosto Pop : a Rimini Al Bano e Romina in concerto danno il via al lungo Calendario di appuntamenti verso la festa d'estate : ... fachiri, mangiafuoco, danzatrici, musicisti e artigiani del gusto si alterneranno lungo la riva e accenderanno la notte di Ferragosto in un crescendo di ritmi, sapori, fiamme, spettacoli e fuochi ...

Calendario 2019 BCE : le date delle riunioni del Consiglio Direttivo : Quando si riunisce, nel 2019, il Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea? I meeting del Governing Council BCE, il principale organo decisionale dell'istituto centrale di Francoforte, sono ...

MotoGP - confermato il Calendario dei test 2018/2019 : Mentre i piloti sono in pista per il decimo GP della stagione a Brno dietro le quinte si lavora già per preparare il 2019 con il calendario dei test invernali per tutte le classi che, dall'anno ...

Serie A 2018-2019 : Milano apre con Brindisi - si gioca anche a Natale. Date e Calendario : Ripartirà con una sfida casalinga contro l' Happy Casa Brindisi il cammino dei campioni d'Italia dell' Olimpia Milano , da quest'anno targata AX Armani Exchange, nel campionato di Serie A 2018-19 . ...

Serie A - Calendario : seconda giornata di campionato - in programma Napoli-Milan : La 2ª giornata di Serie A proporra' interessanti sfide. Il campionato entrera' nel vivo regalando ai tifosi due big match da non lasciarsi sfuggire assolutamente. Le protagoniste saranno Juventus e Napoli, che saranno chiamate ad impegni ostici in questo turno. Riprendera' così il duello a distanza, che ha animato tutta la passata stagione. I bianconeri di Massimiliano Allegri, dopo l’esordio contro il Chievo, ospiteranno la Lazio all’Allianz ...

Calenda contro Di Maio : "Ragazzino incapace - mi sta facendo irritare" : Carlo Calenda non ci sta e replica a Luigi Di Maio sulla questione Ilva. L’ex ministro dello Sviluppo Economico utilizza i social network per lanciare strali all’esponente del governo gialloverde, in questi giorni impegnato in questi giorni a cercare di risolvere la questione dell’Ilva. Proprio ieri, il vicepremier si era scagliato senza mezzi termini contro il suo predecessore, utilizzando le seguenti parole: "Qui c'è un'altra follia: quello ...

Calendario economico 30 luglio - 3 agosto 2018 : In Giappone verranno infatti pubblicate le dichiarazioni sulla politica monetaria della Boj e il report sulle prospettive: materiale a sufficienza per ottimi spunti. In Cina verrà invece pubblicato l'...

Settembre Quarratino - un Calendario con 96 appuntamenti a partire da sabato 1 settembre : Tanti altri gli appuntamenti in calendario: il Luna Park , 30/8 " 10/9, , tante iniziative nei circoli e nelle parrocchie, spettacoli teatrali, incontri culturali, esibizioni, visite guidate.

Furia De Laurentiis contro la Lega : nel mirino il Calendario della Serie A : De Laurentiis non ci sta e tuona contro il calendario del prossimo campionato di Serie A, nel suo mirino la Lega “Bisognava tenere conto delle prime quattro squadre del campionato. Roma, Juve, Inter e Napoli non dovevano affrontarsi tra di loro nel turno successivo o prima della Champions League, mi sembra un fatto normalissimo. Invece la Lega non ha tenuto conto di ciò, secondo me ha fatto il suo tempo”. Il presidente del ...