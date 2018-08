Una nuova forte scossa ha colpito l’isola di Lombok

Nuova escalation a Gaza : uccise Una donna palestinese incinta e la figlia : Notte di guerra nella Striscia di Gaza : circa 150 tra razzi e colpi di mortaio sono stati sparati verso il sud di Israele , che ha risposto colpendo circa 140 postazioni nemiche causando tre morti . ...

Peligro : «Ho incontrato Una nuova parte di me stesso» : Novità in vista per il rapper Peligro che il 14 Agosto si esibirà live in PIAZZALE ROMA a Riccione sul palco di DEEJAY ON STAGE. Il rapper presenterà, di fronte al mare e al grande pubblico di Radio Deejay, il brano “LA parte MIGLIORE”. Peligro, insieme agli artisti che hanno passato la prima selezione, si esibirà sul palco riccionese davanti a una giuria di qualità, che ogni sera sceglierà un finalista. A condurre le serate Rudy Zerbi, ...

Google Contatti si aggiorna alla versione 3.0 con Una nuova interfaccia : Il team di Google Contatti per Android ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento di questa app, che arriva così alla versione 3.0 L'articolo Google Contatti si aggiorna alla versione 3.0 con una nuova interfaccia proviene da TuttoAndroid.

ZOE CRISTOFOLI - CHI È LA NUOVA FIAMMA DI FABRIZIO CORONA / Lei rompe il silenzio ma nessUna parola sul gossip : Zoe CRISTOFOLI è la NUOVA fidanzata di FABRIZIO CORONA? Ecco chi è la tatuatissima modella, tra i papabili nomi del Grande Fratello Vip 3 insieme a Silvia Provvedi.(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 15:06:00 GMT)

Passera vara Una nuova banca - Illimity : ANSA, - MILANO, 8 AGO - Si chiama Illimity la nuova banca guidata da Corrado Passera, che torna così a fare il banchiere dopo l'esperienza come ministro dello Sviluppo Economico e imprenditore. Il ...

Banche : M5S chiede l'istituzione di Una nuova Commissione d'inchiesta : Un nuovo disegno di legge, firmato da tutti i senatori del gruppo M5, per istituire una nuova Commissione Bicamerale d'inchiesta sulle Banche che indaghi sul trattamento riservato dagli istituti di credito italiani e stranieri, operanti nel nostro Paese, ai Non Performing Loans, i crediti deteriorati e in particolare le vere e proprie sofferenze bancarie. Verificando, nello stesso tempo, la correttezza delle procedure imposte dalla BCE per il ...

Vuelta a Espana 2018 : Fabio Aru per rinascere. Una nuova sfida per dimenticare il Giro d’Italia : La Vuelta a Espana 2018 sarà la grande occasione di riscatto per Fabio Aru. Nella corsa spagnola il cavaliere dei quattro mori vuole rinascere e provare a ripetere l’impresa del 2015 quando conquistò la maglia rossa, nel primo e per ora ancora unico Giro vinto in carriera. La stagione del sardo è stata fin qui da dimenticare. Al Giro d’Italia si era infatti presentato al via con l’ambizione di lottare per il successo e da molti era considerato ...

In Grey’s Anatomy 15 Una nuova storia per Meredith? La ABC rispetta i desideri di Ellen Pompeo : La stagione dell'amore coinvolgerà tutti i personaggi di Grey's Anatomy 15? Secondo il network ABC, qualcuno resterà ne fuori. Il presidente del canale americano, Channing Dungey, ha chiarito, una volta per tutte, la ferma posizione di Ellen Pompeo nei riguardi della sua protagonista. Meredith resterà ancora single, almeno per il momento. Durante il Television Critics Assoc. summer press tour, Dungey ha svelato a TV Line: “Meredith avrà un ...

Fabrizio Corona ha Una nuova fidanzata? (foto) : Ormai messo il punto alla storia con Silvia Provvedi, Fabrizio Corona pare rialzare la testa con una nuova fiamma. Secondo quanto riportato da Diva e Donna, l'ex Re dei paparazzi è stato in terra pugliese sia per lavoro che per svago, trascorrendo le vacanze estive con suo figlio Carlos che, ricordiamo, è il figlio avuto dalla relazione con Nina Moric.Alcune indiscrezioni riportano di un colpo di fulmine tra Corona ed una nuova fiamma, Zoe ...

Nuoto - Europei 2018 : Simona Quadarella in Una nuova dimensione. La regina d’Europa del mezzofondo è lei! : Si sa, quando si vince una volta non si vuol più smettere. E’ questa insana voglia di migliorare e crescere, bracciata dopo bracciata, ad aver animato e ad animare una ragazza che, nell’ombra e attraverso il duro lavoro, sta ottenendo dei risultati strabilianti. Simona Quadarella è in una nuova dimensione. Il bis d’oro agli Europei 2018 di Nuoto era atteso, ma tra il dire ed il fare c’è di mezzo il mare. Dopo i 4 secondi ...

Siria - a Raqqa scoperta ancora Una nuova fossa comune dell'Isis : A Raqqa, l'ex capitale dello Stato Islamico nel nord della Siria liberata lo scorso ottobre, è stata trovata una nuova fossa comune. Lo ha annunciato il Consiglio civile della cittadina. "La nostra ...

Tragedia sulla A14 a Bologna - spunta Una nuova ipotesi : un colpo di sonno potrebbe essere stata la causa : Continuano le indagini per comprendere la causa del tragico incidente che ieri ha causato una violenta esplosione sulla A14, causando 1 morto e 145 feriti. spunta una nuova ipotesi: potrebbe essere stato un colpo di sonno a tradire il vicentino Andrea Anzolin, il 42enne esperto autista dell’autocisterna carica di Gpl che è stato il responsabile e l’unica vittima del gravissimo incidente. Nonostante la segnalazione della coda, Anzolin ...

Dalla Cina arriva Una nuova console simile a una PS4 Pro ma con un processore AMD di nuova generazione : In occasione del ChinaJoy non solo i giochi sono stati protagonisti ma anche i nuovi hardware.È il caso della nuova console progettata dal produttore Zhongshan Subor in collaborazione con AMD. Innanzitutto, la piattaforma testimonia come il mercato videoludico cinese sia in grande espansione, ma ancora più interessante, questa macchina presenta una nuova soluzione tecnica per console, ovvero un processore AMD di nuova generazione.Infatti, dal ...