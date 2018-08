Fortnite per Android salta il Play Store - ma Google non ha nulla da temere - editoriale : Un potenziale terremoto. Così è stata interpretata la decisione di Epic Games di non distribuire l'attesissima versione per Android di Fortnite tramite il Play Store - il negozio digitale di Google - bensì di farlo tramite un sistema su cui ha maggiore controllo: il suo sito ufficiale. Anche su Android gli utenti dovranno quindi andare sul sito di Epic Games e da lì scaricare il gioco, proprio come su PC e Mac. Una manovra fatta anche per ...

Fortnite : un video off-screen mostra la versione mobile per Android su Samsung Galaxy S9+ : Stando a quanto comunicato da Epic Games, a breve anche gli utenti Android potranno finalmente mettere le mani sul popolare Fortnite.La compagnia, qualche tempo fa, ha confermato la finestra di lancio, fissata per l'estate del 2018.Nell'attesa, possiamo vedere per la prima volta il gioco in azione in versione Android su Samsung Galaxy S9+. Come riporta Fortnite Intel, XDA Developers ha avuto l'occasione di provare questa versione del celebre ...

Fortnite per Android Download APK | 8 Agosto 2018 : E’ disponibile al Download il file APK per scaricare e installare Fortnite per Android. Il gioco si avvia ma non funziona e non permette di giocare Fortnite Per Android Download APK Ci siamo: il primo file APK di Fortnite per Android è disponibile al Download. Niente virus, niente malware, è il file ufficiale di installazione di Fortnite per […]

Perchè Fortnite per Android snobberà Play Store? Epic Games svela i motivi : L'arrivo di Fortnite sui sistemi Android è ormai soltanto questione di giorni: il Battle Royale di Epic Games si appresta a fare il suo esordio anche sui device dotati di sistema operativo del robottino verde, con gli sviluppatori che si sfregano le mani in vista di un allargamento della community assolutamente importante. Certo, uno degli elementi più discussi di questi ultimi giorni è stata la scelta di Epic Games di non diffondere Fortnite ...

I server di Fortnite saranno offline questa mattina per l'arrivo della patch 5.20 : I server risulteranno offline a partire dalle ore 10, quindi questo significa che non sarà possibile accedere al gioco nelle sue due modalità Salva il Mondo e Battle Royale. Al momento, non chiaro ...

I server di Fortnite saranno offline questa mattina per l'arrivo della patch 5.20 : Attraverso l'account ufficiale Twitter, Epic Games ha comunicato ai tanti fan di Fortnite che questa mattina i server saranno offline in vista della pubblicazione della nuova patch, la 5.20.Come segnalano i colleghi di VG247, si tratta di una manutenzione necessaria per l'arrivo dell'aggiornamento. I server risulteranno offline a partire dalle ore 10, quindi questo significa che non sarà possibile accedere al gioco nelle sue due modalità Salva ...

Fortnite : conferme sull’esclusiva per Note 9 e per gli smartphone Samsung : Torna la saga tra Fortnite (Epic Games), Android (Google) e il Galaxy Note 9 (Samsung) grazie all’APK ufficiale su cui sono riusciti a mettere le mani gli sviluppatori di XDA Developers. Confermata l’esclusiva per il Galaxy Note 9 e l’attesa di 4 mesi per gli altri utenti Android, sempre se dotati di un dispositivo in grado di farlo girare. L’arrivo di Fortnite Mobile per Android si fa oscuro con i tempi di attesa che ...

EA : il successo di Fortnite è un bene per l'intero settore : Il famosissimo battle royale di Epic, Fortnite, ha un successo incredibile e questo, unito al fatto che sia gratuito, sta aiutando l'intero settore del gaming, poiché vengono attirati tanti nuovi giocatori. Questo è il pensiero di Electronic Arts, i cui dirigenti hanno recentemente commentato il fenomeno durante una conference call.Come riporta Gamespot, il CEO di EA, Andrew Wilson, ha detto che Fortnite sta aiutando ad "espandere il pubblico" ...

Fortnite per Android potrebbe essere inizialmente un’esclusiva dei Samsung Galaxy Note 9 e Galaxy Tab S4 : Si fanno sempre più insistenti le indiscrezioni secondo cui Fortnite per Android sarà un'esclusiva del Samsung Galaxy Note 9. Ecco le ultime L'articolo Fortnite per Android potrebbe essere inizialmente un’esclusiva dei Samsung Galaxy Note 9 e Galaxy Tab S4 proviene da TuttoAndroid.

Fortnite : un leak avrebbe svelato cappelli e decorazioni per i veicoli in arrivo : Mentre continuiamo a proporvi i migliori consigli e trucchi per essere vincenti in Fortnite Battle Royale, ecco spuntare un'interessante notizia che riguarda le possibili nuove opzioni di personalizzazione per il popolare gioco di Epic.Stando a quanto riportato dai colleghi di VG247, secondo Fortnite Intel, all'interno dei file di gioco, si sarebbero rintracciate nuove possibilità di personalizzazione.Nello specifico, sembra che in Fortnite sarà ...

Preordina Note 9 ed avrai 15.000 V-Bucks per Fortnite su Android : Fortnite per Android sul Galaxy Note 9, l’ultima notizia trapelata tramite XDA Developers contribuisce a confermare l’esclusività del fortunato gioco di Epic Games per il phablet Samsung. Infatti, chi Preordina un Note9 riceverà 15.000 V-Bucks, la moneta da spendere in Fortnite, dal valore reale di 150 dollari. 15.000 V-Bucks se preordini Galaxy Note 9 XDA Developers fa certamente una gradita sorpresa ai futuri acquirenti del Galaxy ...