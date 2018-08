Silvia Provvedi dopo Corona | il nuovo fidanzato è un ex corteggiatore di Sara e Nilufar

Silvia Provvedi beccata insieme un ex corteggiatore di Sara e Nilufar : Sara Affi Fella: un suo ex corteggiatore sta insieme a Silvia Provvedi? Silvia Provvedi è sicuramente uno dei personaggi di punta del gossip di questa estate: dopo la crisi con Fabrizio Corona, alla componente de Le Donatella sono stati associati numerosi flirt, come quello trapelato nelle ultime ore. Silvia infatti sarebbe stata beccata in atteggiamenti molto intimi insieme a Federico Chimirri, ricordato per essere stato un ex corteggiatore ...