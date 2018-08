huffingtonpost

: Si indaga anche per #caporalato dopo lo scontro tra un pulmino e un tir vicino #Foggia, in cui sono morti 12 bracci… - Radio1Rai : Si indaga anche per #caporalato dopo lo scontro tra un pulmino e un tir vicino #Foggia, in cui sono morti 12 bracci… - Corriere : Diritti umani, tensione tra Canada-Arabia Saudita - HuffPostItalia : Scontro tra sindaci e Governo sul bando periferie stoppato nel Milleproroghe -

(Di mercoledì 8 agosto 2018) E' quasi braccio di ferro trasulla vicenda deldal decretoper due anni, che relegherebbe alle amministrazioni comunali la gestione di pagamenti già definiti. La norma, varata dalRenzi e completata a dicembre scorso da Gentiloni, prevede convenzioni per opere da realizzare in ben 96 tra città e aree metropolitane, da estendere ad altre 120 realtà urbane. Un reticolo fitto di progetti, per i quali sono in ballo quasi 4 miliardi di euro, di cui 2,1 statali e quasi altrettanti provenienti da fondi regionali e investimenti.Ma il M5S frena e in una nota diffusa da Genova fa sapere che con l'emendamento al Milleproproghe in realtà è stato liberato "1 miliardo per gli investimenti dei comuni, invertendo la rotta rispetto ai disastri del Pd". Quindi, aggiungono i pentastellati, "non verranno a ...