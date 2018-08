Mattarella ricorda Marcinelle : "Tragedia parte indelebile della memoria del nostro Paese" : L'8 agosto del 1956, duecentosessantadue lavoratori perdevano la vita in quell'episodio passato alla storia come il "disastro di Marcinelle" . Di questi, ben centotrentasei erano migranti italiani, ...

Mattarella ricorda Marcinelle - diritto al lavoro è pilastro : "Il ricordo della tragedia di Marcinelle rimane parte indelebile della memoria collettiva del nostro Paese e dei Paesi che ne furono colpiti. Il sacrificio dei duecentosessantadue lavoratori, tra i ...

Mattarella - ricordare lezioni storia : ANSA, - EREVAN, 31 LUG - "Oggi, piantando un albero nel parco della memoria, abbiamo messo una targa che auspica che dalle sofferenze del passato emerga insuperabile e forte la spinta alla pace e alla ...

Mattarella ricorda Chinnici : contro la mafia impegno ogni giorno : Roma, 29 lug., askanews, - L'impegno nella lotta contro la mafia va rinnovato ogni giorno, con 'rigore e determinazione'. Lo sostiene il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio ...

Mattarella ricorda il giudice Chinnici ucciso dalla mafia : Roma, 29 lug., askanews, - L'impegno nella lotta contro la mafia va rinnovato ogni giorno, con 'rigore e determinazione'. Lo sostiene il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio ...

Mattarella ricorda che il Manifesto della Razza si accanì anche contro rom e sinti : ... che venne fatto proprio dal fascismo il 25 luglio 1938, il presidente della Repubblica Mattarella ha oggi ricordato che tale presa di posizione "rimane la più grave offesa recata dalla scienza e ...

John Elkann ricorda Marchionne : «Se n'è andato un amico». Mattarella : «Ha scritto una pagina della storia» : Di certo aggiunge ha scritto la storia dell'imprenditoria nazionale e internazionale e con lui se ne va un punto di riferimento dell'Economia con la E maiuscola che non sarà facile sostituire». Provo ...

Mattarella ricorda Marchionne : "Aveva una visione oltre l'orizzonte" : Il premier Conte: "Cordoglio di tutto il governo". Salvini: "Avrebbe potuto fare ancora molto per l'Italia"

Mattarella ricorda Borsellino : “Non smettere la ricerca della verità” : «Onorare la memoria del giudice Borsellino e delle persone che lo scortavano significa anche non smettere di cercare la verità su quella strage». Lo afferma il presidente Sergio Mattarella in una dichiarazione nel ventiseiesimo anniversario della strage di via D’Amelio....

Mattarella ricorda Borsellino : giudice esemplare e simbolo Paese : Roma, 19 lug., askanews, - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha rilasciato la seguente dichiarazione:"A ventisei anni di distanza sono vivi il ricordo e la commozione per il vile ...

Mattarella ricorda Borsellino - ucciso in via d'Amelio 26 anni fa : Roma, 19 lug., askanews, - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha rilasciato la seguente dichiarazione: 'A ventisei anni di distanza sono vivi il ricordo e la commozione per il vile ...

Ue : Mattarella ricorda Modigliani - euro compatibile con piena occupazione : Modigliani, come testimonia nella sua autobiografia, ebbe sempre chiarissimo che l'obiettivo di una economia sana resta la piena occupazione'. 'Il patrimonio di conoscenze scientifiche e di virtù ...

Ue : Mattarella ricorda Modigliani - euro compatibile con piena occupazione : Roma, 23 giu. (AdnKronos) – “Non è vero che l’obiettivo della piena occupazione affrontato come priorità assoluta avrebbe come conseguenza quella di mettere in soffitta il trattato di Maastricht e la moneta unica. Sono in grado di dimostrare che esiste un modo per rendere la moneta unica compatibile con la piena occupazione”. Parole di Franco Modigliani, citate dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un ...

Mattarella ricorda Saragat : "Fate che il volto di questa Repubblica sia un volto umano" : Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha concluso con un sentito intervento la cerimonia in ricordo di Giuseppe Saragat che si è tenuta oggi a Palazzo Madama nel giorno del 30esimo anniversario dalla scomparsa del quinto Presidente della Repubblica Italiana.Mattarella ha ricordato Saragat e i suoi principi - "ha fatto della fedeltà alla difesa dei principi di libertà, democrazia, giustizia sociale, la consegna della sua vita" - ...