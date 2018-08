Buon compleanno | Andy Warhol! Sai che il mio sogno è essere intervistato da Magalli?

ilfattoquotidiano

: Impensabile ed impossibile sono termini che hai eliminato dal vocabolario. Solo comprendendo i sacrifici e le rinun… - ClaMarchisio8 : Impensabile ed impossibile sono termini che hai eliminato dal vocabolario. Solo comprendendo i sacrifici e le rinun… - AmiciUfficiale : Buon compleanno Annalisa... Tanti tanti auguri! ???? @NaliOfficial - WARNERMUSICIT : BUON COMPLEANNO ?? ?? Oggi facciamo gli auguri alla nostra @NaliOfficial!! #annalisa #BuonCompleannoAnnalisa -

(Di lunedì 6 agosto 2018) Ciao– mi rivolgo a te come se fossi ancora vivo -, oggi fai 90 anni, ci pensi? Meglio non pensarci, tu che ami la bellezza o odi la morte, come fai a sopportare questo fenomeno che si chiama decrepitezza? Comunque per rincuorarti voglio dirti che ho una zia di 97 anni ancora arzilla e spumeggiante, si chiama Marcella, vorrei fartela conoscere, è un peperino, ti piacerebbe, ne sono certo. Ho un’idea, mi piacerebbe filmare la tua decomposizione, un regista lo propose a Marco Ferreri ma lui rifiutò con un ghigno, invece penso che tu potresti dirmi di sì, sarebbe un’ultima provocazione, che ne pensi? Filmare la decomposizione di un genio, atomo dopo atomo, attimo dopo attimo, sarebbe un film lunghissimo, più lungo di Sleep, il film in cui filmasti un uomo che dormiva per quasi 6 ore. E gli spettatori vennero a vedere il film con il sacco a pelo, che tempi ...