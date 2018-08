Sicilia | la Regione stanzia altri 40mln per i Comuni

Sicilia : Musumeci - presto concorso per ufficio stampa Regione (2) : (AdnKronos) - "L’obiettivo - aggiunge il governatore - è quello di concludere le procedure entro la fine dell’anno. Inoltre il tavolo tecnico tenterà di mettere ordine all’interno degli uffici stampa nei Comuni, nella Sanità e negli enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione. Da oggi, a P

Sicilia : Musumeci - presto concorso per ufficio stampa Regione : Palermo, 27 lug. (AdnKronos) - "Per la Corte costituzionale la norma sulla ricomposizione dell'ufficio stampa della Regione Siciliana è legittima e, quindi, può essere applicata da subito. Pertanto, già a settembre istituiremo un tavolo di lavoro per procedere, con celerità, alla predisposizione del

Ricostituita l'Aran - si va verso rinnovo contrattuale - riclassificazione e rilancio del personale della Regione Siciliana : ... riclassificazione e rilancio del personale della Regione Siciliana Dopo anni di colpevole abbandono della macchina amministrativa e del personale da parte della politica, si può cominciare a ...

RICOSTITUITA L´ARAN Sicilia - ADESSO RIPARTA IL CONFRONTO SU RINNOVO CONTRATTUALE - RICLASSIFICAZIONE E RILANCIO DELLA REGIONE SiciliaNA : Finalmente dopo anni di colpevole abbandono DELLA macchina amministrativa e del personale da parte DELLA politica, si può cominciare a discutere di RINNOVO CONTRATTUALE economico e giuridico del ...

Sicilia : Corte conti - da Regione bassissima propensione a investimenti : Palermo, 20 lug. (AdnKronos) - "Le dinamiche di lungo termine della spesa dimostrano un sempre più marcato orientamento alla gestione corrente e una bassissima propensione agli investimenti, in netto contrasto con la strategia enunciata dal Governo regionale in sede di DEFR". E' quanto si legge nell

Corruzione : assessore Sicilia - Regione non ha controllo su Unioncamere : Palermo, 10 lug. (AdnKronos) – “La Regione non esercita nessuna forma di vigilanza o controllo su Unioncamere Sicilia. La richiesta da parte di un’associazione di natura privatistica di un parere sul proprio statuto e nello specifico sulla decadenza del proprio vertice è quantomeno irrituale e, comunque, risolvibile attraverso modifiche statutarie e una buona dose di buonsenso”. Lo afferma l’assessore per le ...

Corruzione : assessore Sicilia - Regione non ha controllo su Unioncamere : Palermo, 10 lug. (AdnKronos) - "La Regione non esercita nessuna forma di vigilanza o controllo su Unioncamere Sicilia. La richiesta da parte di un’associazione di natura privatistica di un parere sul proprio statuto e nello specifico sulla decadenza del proprio vertice è quantomeno irrituale e, comu

Corruzione : assessore Sicilia - Regione non ha controllo su Unioncamere : Palermo, 10 lug. (AdnKronos) – “La Regione non esercita nessuna forma di vigilanza o controllo su Unioncamere Sicilia. La richiesta da parte di un’associazione di natura privatistica di un parere sul proprio statuto e nello specifico sulla decadenza del proprio vertice è quantomeno irrituale e, comunque, risolvibile attraverso modifiche statutarie e una buona dose di buonsenso”. Lo afferma l’assessore per le ...

Corruzione : assessore Sicilia - Regione non ha controllo su Unioncamere : Palermo, 10 lug. (AdnKronos) – “La Regione non esercita nessuna forma di vigilanza o controllo su Unioncamere Sicilia. La richiesta da parte di un’associazione di natura privatistica di un parere sul proprio statuto e nello specifico sulla decadenza del proprio vertice è quantomeno irrituale e, comunque, risolvibile attraverso modifiche statutarie e una buona dose di buonsenso”. Lo afferma l’assessore per le ...

Sicilia : trasferimenti regionali alle dighe - incontro sindacati-Regione : Palermo, 5 lug. (AdnKronos) - Ridefinire i criteri con cui procedere alla mobilità dei dipendenti regionali e il loro trasferimento alle dighe Siciliane. E' stato questo l'oggetto dell'incontro di oggi fra i dirigenti regionali del Dipartimento Acqua e Rifiuti e i sindacati Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fp

Sostenibilità : protocollo intesa Regione Siciliana e Gse : Roma, 5 lug. (AdnKronos) – Siglata, oggi, a Palermo una nuova partnership tra la Regione siciliana e il Gestore dei Servizi Energetici – Gse. Il presidente della Regione, Nello Musumeci e il presidente del Gse, Francesco Sperandini, hanno infatti firmato un protocollo d’intesa, della durata di tre anni, che si pone l’ambizioso obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile sul territorio, attraverso il monitoraggio e la ...

Sostenibilità : protocollo intesa Regione Siciliana e Gse (2) : (AdnKronos) – Il Gse supporterà la Regione nella stesura del nuovo Piano energetico ambientale regionale, in modo da garantire la compatibilità del Piano stesso con le linee di indirizzo definite a livello europeo e recepite a livello nazionale attraverso la Strategia energetica nazionale. L’obiettivo è quello di assicurare una piena armonizzazione tra i Piani regionali e la visione nazionale dello sviluppo del settore. Con la ...

Bancarotta fraudolenta - arrestato ex deputato Regione Sicilia : Bancarotta fraudolenta, arrestato ex deputato Regione Sicilia Bancarotta fraudolenta, arrestato ex deputato Regione Sicilia Continua a leggere L'articolo Bancarotta fraudolenta, arrestato ex deputato Regione Sicilia proviene da NewsGo.

Bancarotta fraudolenta - arrestato ex deputato Regione Sicilia : Bancarotta fraudolenta, arrestato ex deputato Regione Sicilia Bancarotta fraudolenta, arrestato ex deputato Regione Sicilia Continua a leggere L'articolo Bancarotta fraudolenta, arrestato ex deputato Regione Sicilia proviene da NewsGo.